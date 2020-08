La Provincia descarta, por ahora, llamar a paritarias: “La prioridad es pagar sueldos”

El gobierno bonaerense no tiene previsto por el momento reabrir la negociación salarial con los gremios. Así lo adelantó ayer la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, quien afirmó que ahora la “prioridad” de la Provincia “es pagar sueldos en tiempo y forma”.

“La situación es muy compleja. La Provincia recién ahora está un poco más desahogada porque ha salido la ley de financiamiento que le va a permitir refinanciar algunas cuestiones y terminar de ejecutar algunos créditos que tenía en materia de obra pública. La prioridad es poder pagar los sueldos en tiempo y forma y afrontar todos los gastos que demanda la pandemia, además de prestar alguna asistencia al sector privado porque no podemos permitir que la Provincia se caiga. Por ahora estamos acotados a esto”, indicó la ministra.

En diálogo con varios medios, entre ellos EL DIA, la titular de la cartera laboral dijo que “no obstante estamos en contacto con los gremios en forma permanente para resolver situaciones que tenemos atrasadas”.

De esta forma, la administración de Axel Kicillof fijó postura frente al reclamo de los sindicatos que agrupan a los trabajadores estatales que pujan por reabrir la paritaria y que en las últimas horas volvieron a la carga con ese objetivo.

Tanto UPCN, los sindicatos nucleados en la Fegeppba y ATE Provincia vienen planteando la “necesidad” de una recomposición en los ingresos de los estatales. Afirman que “no fue acordado aumento salarial para el sector público” -cabe recordar que los estatales cobraron 4 mil pesos- y que se “encuentra incumplido el acuerdo suscripto para el año 2019, lo que conlleva inexorablemente a una fuerte regresividad salarial, producto de la constante inflación que degrada nuestros magros salarios”.

Ese pago de 4 mil pesos fue dispuesto por el Gobierno sin acuerdo en la paritaria porque los sindicatos lo consideraron insuficiente. Las organizaciones, además, estiman que el año pasado, durante la gestión de María Eugenia Vidal, perdieron cerca de 30 puntos frente a la inflación.

BONIFICACIÓN

Por otra parte, Ruiz Malec ratificó que la bonificación que acaba de disponer la Provincia para sectores de estatales que realizan tareas vinculadas a la pandemia no se extenderá a la totalidad de los empleados, como vienen reclamando los gremios.

La ministra explicó “no se trata de un aumento salarial para un sector determinado, sino que ese pago apunta a resolver algunas cuestiones que por efecto de la pandemia impedía atender situaciones determinadas que no podían resolverse. Lo que se dictó fue un decreto por el que se estableció un régimen que nos va a permitir resolver algunos inconvenientes salariales que tuvimos cuando inició la pandemia y que no permitían completar los salarios de todos aquellos que en forma presencial o digitalmente están cumpliendo sus tareas”.

Como viene informando este diario, la decisión del gobierno bonaerense de pagar un plus salarial a los empleados públicos afectados a tareas vinculadas con la pandemia generó la reacción de los sindicatos, que rechazaron la decisión oficial de abonar esa suma no remunerativa y no bonificable a un sector de la administración.

RECLAMOS Y DESIGUALDADES

Las organizaciones sindicales reclaman que se aplique un principio de universalidad en todas las decisiones que tengan que ver con los salarios y que, de esa forma, el decreto contemple a todos los trabajadores.

También sostienen que “esta práctica consagrada en el decreto genera evidentes desigualdades y afecta el principio de igualdad y transparencia que debe ser eje de todo Gobierno. Dista de ser un estímulo para las trabajadoras y los trabajadores, pudiendo ser una fuente de generación de discriminaciones”.

Por otra parte, Ruiz Malec visitó ayer la sede de la CGT Regional La Plata, Berisso y Ensenada donde se reunió con su titular, Carlos Quintana, quien le solicitó la creación de la secretaría de Trabajo en el ámbito de la cartera laboral.

Por su parte, Ruiz Malec explicó que, dentro de la planificación de ministerio a su cargo, se encuentra la creación de la Dirección Provincial de Legislación del Trabajo para poder atender los reclamos de los gremios.

En el encuentro participaron también dirigentes de los gremios SOSBA, Telecomunicaciones, Empleados de Comercio, La Bancaria, UTA, Gastronómicos, y Camioneros, entre otras organizaciones sindicales, los cuales plantearon a Ruiz Malec la situación económica que atraviesan estos sectores durante la pandemia de COVID-19 y el aislamiento social.