Planteos vecinales por personas viviendo en situación de calle en distintos puntos de la Ciudad

En las últimas horas vecinos de distintos puntos de la Ciudad manifestaron preocupación por la presencia de personas viviendo en situación de calle, por lo que reclamaron medidas urgentes para evitar que continúen en la absoluta intemperie.

Desde 1 y 72 dieron cuenta de un hombre que duerme a escasos metros de esa intersección desde hace tres días. "La policía vino ayer, estuvo una hora llamo también al SAME y no vino y la Policía se fue. Este hombre esta en estado de abandono hace varios días y nadie lo asiste. Los vecinos no podemos hacer mucho porque no sabemos qué le pasa", consignó una mujer.

En tanto, desde 68 entre 11 y 12 aseguraron que "hay una situación muy triste de gente durmiendo en la vereda resguardados en bolsas negras y frazadas sucias". "Están en la esquina de calle 12, en la puerta del acceso lateral que tiene la Escuela Nº 11".

"Muy triste ver personas luchar contra el frió y el hambre. Tengo la esperanza de que por intermedio de la Municipalidad se pueda ofrecer algún tipo de programa o lugar donde dar asistencia mínima a estas personas", señalaron Germán Pazienza, vecino de la zona.

Por otro lado, consignaron por la presencia de un hombre que duerme en los juegos de Plaza Azcuénaga, en 19 y 44, desde hace aproximadamente un mes. "Tiene todo el juego tomado. Allí tiene un colchó y adornos. Los nenes se quieren acerca y se van. Le aviso a los guardias de la plaza y no hacen nada", comentó un frentista que vive en las inmediaciones de ese espacio verde.