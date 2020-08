Los memes de la final de la Champions: Neymar y el Dipy, las principales víctimas de las burlas

La final de la Champions League 2020, en la que el Bayern Munich se impuso 1-0 al PSG, fue lo más comentado en las redes sociales. Y, obviamente, no faltaron los memes.

Una de los principales blancos de las burlas fue Neymar Jr, quien no jugó un buen partido para los parisinos. Además muchos les recordaron que sale con la ex del cantante colombiano, con quien hace no mucho tiempo mantenía una relación de amistad, y le mojó la oreja en los festejos por el pase a la final escuchando un tema suyo.

En nuestro país, curiosamente, la principal víctima de las burlas no fue ningún futbolista sino el cantante el "Dipy". El mismo se había identificado fuertemente con el París Saint Germain porque los jugadores festejaron con sus canciones cuando clasificaron a la semifinal y la final.

Muchos tampoco se olvidaron de Mauro Icardi, quien fue suplente durante la final y el entrenador Thomas Tuchel decidió que no ingrese ni un minuto, ni siquiera cuando su equipo estaba perdiendo y necesitaba más gente en ataque.

A continuación, un repaso por alguno de los mejores memes:

El dipy listo para el festejo del psg pic.twitter.com/2qjZSHyIKr — Fato Gloro (@cruziisimo) August 23, 2020

Bueno, no es para tanto. Ahora volves al vestuario y pones al Dipy en modo aleatorio. pic.twitter.com/fYSqxiPbYP — Lucas (@adiospipino) August 23, 2020