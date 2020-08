La bomba de Duhalde: dijo que no habrá elecciones y deslizó el riesgo de un golpe de estado

Fuertes declaraciones realizó anoche el ex presidente Eduardo Duhalde al dar su visión sobre la crisis que vive el país a causa de la pandemia. Según el dirigente político el año que viene no habrá elecciones legislativas y hasta deslizó la chance de que nuestro país sufra un golpe de estado,

En una entrevista con el periodista Luis Novaresio, para el programa "Animales Sueltos" Duhalde manifestó que “es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones. La gente no lo sabe, no lo lee, o se olvida, pero entre el ‘30 y el ‘83 hemos tenido 14 dictaduras militares, quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando”.

Frente a la respuesta, los panelistas quedaron boquiabiertos y repreguntaron sobre esta posibilidad que mencionó Duhalde de que un gobierno militar pueda volver a hacerse cargo de Argentina: “Sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia, sabemos que en Chile quedan como factor de poder los carabineros, como antes, y el ejército”. Y reafirmó una y otra vez que “no va a haber elecciones” porque "no se puede seguir así. Para que haya elecciones tienen que ser consensuadas y borrar estas cosas que no sirven para nada que van por el camino opuesto de los consensos y los acuerdos”, haciendo una clara alusión al proyecto de reforma judicial.

En el mismo sentido el dirigente peronista dijo que “Argentina es la campeona de las dictaduras militares” y si bien pidió “personalizar” agregó que ”no digo que Alberto Fernández vaya a sufrir un golpe, sino que Argentina corre el riesgo porque este es un desastre tan grande que no puede pasar nada bueno”.

El ex mandatario además manifestó que el actual Gobierno será una de “las más complejas presidencias” y que “se va a generar un clima peor al ‘que se vayan todos'”. Y fue más allá: “Vamos a un escenario evidentemente peor que el 2001 (...) Puede terminar en una especie de guerra civil”.