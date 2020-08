El Dipy sigue: arremetió contra Brancatelli en las redes y publicó cuánto gana por su cargo público

Tras el fuerte cruce que El Dipy y Diego Brancatelli protagonizaron este martes en Intratables, el cantante cuestionó al panelista del ciclo por el sueldo que percibe por su cargo público. Pero la cosa no quedó ahí, porque ahora el músico continuó la batalla en las redes sociales y publicó cuánto gana el periodista trabajando para el Estado.

Primero, el cantante, mostró una captura que supuestamente revela la totalidad del sueldo que Brancatelli percibe como Coordinador Ejecutivo de la Secretaría en la Órbita de la Secretaría General de la Municipalidad de Pilar, que sería de 636.802 pesos. "Él no se baja el sueldo", subrayó el cantante.

"No quiero ser político. Solo quiero que mis hijos y los tuyos el día de mañana busquen sus sueños. Que estudien una carrera, que tengan trabajo digno. Que puedan comprar una casa y que vivan sin sobrevivir. Yo me aguanto los golpes hoy, para que no se los den a ellos", agregó.