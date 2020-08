Con música y outfits, la hija de Chayanne sigue deslumbrando en Instagram

Pese a que Chayanne siempre ha intentado mantener su vida personal lejos de los paparazzi, en el último tiempo a través de las redes sociales sus hijos han comenzado a mostrar la intimidad de la familia de Elmer Figueroa.

En especial Isadora Sofía, quien desde hace un tiempo viene ventilando cómo es el día a día de la familia Figueroa - Maronesse en Instagram.

A diario la joven recibe entre 10 mil y 50 mil "Me gusta" por las publicaciones que hace en las que muestra su pasión por la música y oufits relajados.

Hace algunas semanas, en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 300 mil seguidores, Isadora sorprendió con cover de Let It Be, uno de los éxitos más emblemáticos de The Beatles Y una versión de "No hay nadie más", de Sebastián Yatra, también causó furor entre los seguidores de la joven.

Los outfits relajados y su mensaje de trabajar en el amor propio conquista a sus seguidores, atentos a cada uno de sus pasos. La hija del famoso cantante puertorriqueño explora también su faceta de DJ y es una amante de los viajes para acercarse a nuevas culturas, algo que quedó en suspenso por la pandemia de coronavirus.