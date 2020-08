El Rojo informó que Burruchaga dio positivo de Covid-19: "Pasará rápido esto"

El ex futbolista Jorge Luis Burruchaga, campeón del mundo con Argentina en México 1986 y actual manager deportivo de Independiente, dio positivo en coronavirus y está aislado en su domicilio, según informó el club de Avellaneda.

"Me agarró el domingo con algunos síntomas y el lunes me hice el test. Fueron dos días nomás, hoy ya no tengo ni fiebre ni nada", relató el manager en diálogo con Orgullo Rojo, un sitio partidario.

"Me siento bien. Mi familia también está aislada por prevención. Yo estoy tranquilo. Pasará rápido esto", continuó.

En horas de la mañana, Independiente dio la noticia por Twitter: "Informamos que Jorge Burruchaga, manager de nuestra institución, dio positivo a Covid-19. Se encuentra en buen estado de salud y cumpliendo el aislamiento en su domicilio".

Burruchaga, de 57 años, fue campeón del mundo con Argentina en México y subcampeón en la Copa de Italia 1990, y con Independiente ganó la Copa Libertadores de 1984 y la Intercontinental del mismo año frente al Liverpool de Inglaterra, entre otros títulos.a