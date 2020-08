Pesce destacó que la emisión monetaria récord para afrontar la pandemia no generó mayor inflación

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, remarcó hoy el “éxito” que tuvo el proceso de emisión monetaria realizada para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus, que alcanzó a $ 1,5 billón, al subrayar que esa decisión “no generó un crecimiento de la inflación, sino todo lo contrario”.



“La emisión fue importante, pero podemos decir que también tuvimos éxito en el sentido que la mayor emisión monetaria no se tradujo en aumentos o aceleración de la inflación, sino que todo lo contrario, hubo una morigeración del proceso inflacionario”, puntualizó Pesce al disertar en la reunión anual del Consejo de las Américas que se realiza en forma virtual.



El funcionario señaló que “el mayor gasto que hizo el Gobierno no lo pudo financiar con crédito”, porque recordó que “estaban cerrados los mercados ya que se había iniciado la reestructuración de la deuda”.



En consecuencia, indicó que ese gasto “se afrontó con la asistencia del Banco Central al Tesoro”, no obstante lo cual subrayó que “hubo un menor ritmo inflacionario y se mantuvo el tipo de cambio real con intervenciones del Banco Central”.



“El gran riesgo que teníamos era que la mayor emisión se tradujera en aceleración de precios o inflación y esto no se produjo porque la mayor parte de la emisión monetaria volvió a los bancos, como depósitos, y también hubo una fuerte respuesta del mercado de capitales”, afirmó Pesce.