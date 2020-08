Tinelli y Lanata hicieron las paces mediante una inesperada reconciliación

Jorge Lanata y Marcelo Tinelli mantuvieron distintas peleas públicas que involucraron declaraciones de ambas partes en reiteradas oportunidades pero ahora todo eso pareció quedar atrás tras una inesperada reconciliación.

El martes pasado, el periodista, cabeza del ciclo PPT, fue invitado a Mujeres de El Trece, el programa que debutó el lunes con la conducción de Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán, Jimena Grandinetti y Roxy Vázquez. Y fue el primer indicio, teniendo en cuenta que es un ciclo que produce la firma de Tinelli, LaFlia.

El periodista valoró el gesto y lo comentó en su programa de Radio Mitre, Lanata Sin Filtro. “Cuando yo estaba llegando al estudio de La Corte pensaba ‘está bien lo que hacen', porque más allá de la pelea con Tinelli me están invitando a un programa producido por ellos. Y me pareció amplio de parte de ellos. Y me pareció bien”.

“Lo que yo dije de él como conductor lo hubiera dicho en cualquier circunstancia, peleado o no, porque es lo que yo pienso. Es muy bueno. Después de que salí del programa intercambiamos varios mensajes en un buen tono”, indicó y, en tono de broma, celebró: “Triunfó el amor”.

Por su parte, el conductor y presidente de San Lorenzo, también se expresó y lo hizo mediante Twitter al dar RT a una publicación del ciclo que remarcaba el rating durante la participación de Lanata.