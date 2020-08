VIDEO.- La historia del único argentino que ya recibió la vacuna de Oxford

La vacuna de Oxford sigue siendo el proyecto más avanzado en cuanto a encontrarle una solución a la pandemia generada por el coronavirus. La prueba está en fase 3 y falta muy poco para que empiece a ser comercializada en todo el mundo. Dentro de los 2 mil voluntarios que ya la recibieron hay un argentino, Pablo Berra, quiem desde Sudáfrica habló con ELDIA.COM para contar cómo surgió la posibilidad de someterse al tratamiento, cómo le fue en dicha experiencia y, qué debe hacer en las próximas semanas.

"Oxford eligió Sudáfrica como uno de los países para comenzar las pruebas. Desde la TV, hace dos meses y medio, se hizo una fuerte campaña buscando voluntarios de 18 a 65 años, un grupo con HIV, y otro que no haya tenido hepatitis, otras enfermedades como diabetes ni obesidad. Mandé un mail y al otro día ya era parte del grupo seleccionado", contó desde su casa, ubicada en una zona rural a mitad de camino entre Jonanesburgo y Pretoria.

Relató que en las siguientes dos semanas fue sometido a todo tipo de exámenes médicos. Y tuvo muchas charlas con profesionales. Además debió firmar conformidad antes de comenzar. Una vez que sorteó todos esos pasos pudo ser uno de los 2 mil seleccionados. "Al principio éramos sólo 200, pero después del 20 de julio hubo una fuerte campaña en los medios y entonces sí miles de sudafricanos se volcaron".

" Ese día me dí la primera dosis y el 17 de agosto la segunda. Desde entonces tengo controles todos los lunes, me sacan sangre y me someto a hisopados. Estoy en contacto con gente de la Universidad todos los días. Por suerte hasta ahora todo marcha bien y lo único que sentí fue un poco de fiebre y dolor de cuerpo pero nada de importancia", siguió y reveló que mil recibieron la vacuna y los restantes placebo de agua con sal. "Supongo que a mí me tocó la vacuna por esos síntomas que tuve días después", agregó.

Berra contó que inicialmente iba a ser una sola dosis, como sucedió en Inglaterra, pero con el correr de los días los estudios mostraron que se necesitaba un refuerzo. El 91% creó anticuerpos y con la segunda dosis el ciento por ciento. Entonces cambió el plan sobre la marcha. "Estoy en contacto con los voluntarios en Inglaterra y a ellos también les dieron la segunda la semana pasada".

"Cuando voy los lunes a Johanesburgo nos cruzamos con los otros voluntarios y charlamos en las salas de espera. Algunos tuvieron esos síntomas y otros directamente nada. De momento no hay reportes de personas que se hayan dado las dosis y que sean positivos de COVID-19", remarcó en el contacto con este medio vía streaming, donde contó que por un problema de salud de su esposa estuvo conviviendo en una sala con pacientes comtagiados y hasta el momento sigue arrojando resultado negativo.

La vacuna produce anticierpos y células de memoria que permanecen en el cuerpo mucho tiempo. Si todo marcha bien, esos linfocitos T lo protegerán de cualquier posibilidad de contagio.

En el final contó que la situación en Sudáfrica estuvo muy mal hace un par de meses, pero que pudo frenarse la cantidad de contagios. Llegó a ser el quinto país del mundo en positivos. "Acá hubo una cuarentena de sólo cinco semanas y sólo en las grandes ciudades", dijo.

En Sudáfrica, en tanto, la semana pasada arrancaron las clases en las escuelas del interior y desde mañana lo harán en las principales ciudades. Tendrán un fuerte protocolo de seguridad y abarcará a los ciclos iniciales, primarios y secundarios. "Como la curva bajó ya se abrieron los parques naturales, las playas y los primeros conciertos", cerró.