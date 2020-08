Cervecerías artesanales, del boom local a afrontar una caída del 80% de las ventas

Reinventarse. Es lo que tuvo que hacer uno de los sectores económicos más castigados por el golpe de la pandemia. La cerveza artesanal, esa que se convirtió en un “boom” comercial en esta ciudad hacia mediados de la década de 2010, llenó plazas de consumidores atraídos por las ferias que ofrecían diferentes estilos de la bebida, e impulsó una enorme cantidad de emprendimientos, tanto para la producción como para la venta, hoy sobrevive en La Plata entre el delivery y el take away.

La Asociación de Cerveceros Artesanales (ACAP) realiza todas las semanas en Instagram un vivo en el cual entrevista a distintos actores del sector. En la última emisión, la entidad buscó profundizar lo que preocupa en estos días a ese grupo de emprendedores: el impacto del coronavirus en el rubro. Habló en ese encuentro virtual la presidenta de Islas Malvinas Asociaciones de Cerveceros Artesanales (IMACA), Natalia Gualdesi, y la joven dirigente recordó aquellos años de esplendor, cuando a la plaza de 20 y 50 se acercaban hasta 60 mil personas por fin de semana. “Fue una época de gloria”, rememoró y sintetizó: “eran eventos para disfrutar de la birra y entender su cultura”.

Es cierto que basta con poner a funcionar apenas la memoria para trasladarse a 2014, 2015, 2016, cuando cobró auge el “after office” en la Ciudad y como centro de la tendencia se ubicaron las cervecerías y los despachos de las variedades artesanales, quedando un poco rezagadas las marcas industriales.

Lejos ahora de lo que fue aquella explosión de la actividad (La Plata es, junto con Mar del Plata, uno de los polos cerveceros más importantes del país), con una multiplicidad de locales abiertos y repletos de gente en cada cuadra, en la zona céntrica pero también en los barrios, según el panorama que señaló Gualdesi, entre los efectos de la recesión que se venía arrastrando previo a la pandemia y la imposibilidad actual de funcionar a pleno en los locales, las ventas de cerveza artesanal cayeron en la Región en un 80 por ciento.

Sin embargo, a pesar de un diagnóstico que no parece muy alentador, Gualdesi se mostró optimista. “Este es un momento para tomar buenas decisiones; la cultura de la cerveza ya está instalada, ahora se trata de encontrar la manera de sostener los emprendimientos”, puntualizó al tiempo que comentó que “muchas marcas salieron a buscar otras formas de vender, por ejemplo, lanzaron las latas, y así el producto ya sale fraccionado desde la fábrica, algo que antes se delegaba a los despachos”.

Fernando López tiene su marca desde hace 7 años. Y está entre el centenar de cerveceros que nuclea ACAP. El, que produce y distribuye a las cervecerías, también advirtió el “declive” antes de que irrumpiera el Covid y la cuarentena a la que obligó la propagación de la enfermedad. “Ya entonces ocho de cada diez locales había dejado de vender como antes. Por el bajo poder adquisitivo de la gente había caído mucho el consumo en los bares”, resaltó el productor.

López ejemplifica la caída a pique de la actividad con su actual situación. “Antes yo distribuía mi marca a seis bares; hoy, con la pandemia, tres de esos locales cerraron”.

Sólo subsisten, dijo el fabricante, “aquellos que son dueños de los locales y no pagan alquiler, es decir, los que tienen cierta espalda para sobrevivir y que, además, se volcaron al delivery”.

MODO SUPERVIVENCIA

El “modo supervivencia” se da, fundamentalmente, con la reconversión no del rubro sino de la modalidad de comercialización. En esa línea, los bares que ya no trabajan con la recepción de clientes se volcaron al reparto a domicilio o al take away, mientras que los despachos, que antes no tenían servicio de delivery, ahora lo incorporaron.

Ese es el caso del local de diagonal 73 entre 59 y 60, donde, según indicó uno de los socios del despacho de cerveza, Isidro Lescano, hubo un momento de la cuarentena en que la actividad se sostuvo. “Después –añadió el emprendedor- se empezó a complicar porque no hacíamos delivery sino que seguíamos con el sistema de take away”.

A partir de la experiencia de ver caer el negocio, en la propuesta de diagonal 73 tuvieron que adoptar nuevas estrategias e implementaron entonces el reparto a domicilio. “Necesitamos de mucha logística para mantenernos a flote, y en realidad estamos sobreviviendo, pagando sueldos y el alquiler. Sabemos que tenemos que esperar a que esta situación pase y todo mejore. Ahora el objetivo no es ganar sino perder lo menos posible”, concluyó Lescano.

En el corazón de Villa Elisa, concretamente en 6 entre 42 y 43, funciona desde hace unos años un bar que hasta antes de la pandemia recibía un público que buscaba preferentemente cerveza. Rodrigo Barneche, el propietario del lugar, no tuvo otra alternativa que convertirse frente a la crisis que provocó el coronavirus. Y es que el emprendimiento trabajó bien hasta mediados de marzo, pero se declaró la cuarentena y cerró veinte días. “Reabrimos en abril pero tuvimos que reinventarnos. Dejamos de ser una cervecería para tomar algo y compartir un momento, porque hay que tratar de subsistir, ya que detrás de esto hay gente que necesita del trabajo. Ahora nos dedicamos a la elaboración de platos, con delivery, y la cerveza se transformó en un complemento de nuestra propuesta”, explicó.

