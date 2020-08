Informe tripero: Torrente responderá la semana próxima y continuará Pérez García

Gimnasia tiene prácticamente abrochada la continuidad del volante zurdo Matías Pérez García, quien a menos de dos meses de haberse despedido, pegó la vuelta y continuará en el club.

Por otra parte, el Lobo aguarda por la respuestas del lateral derecho Fernando Torrent, de 28 años y buena última campaña en Arsenal de Sarandí, quien aseguró hoy que esta semana tomará una decisión sobre si acepta o no la oferta que le elevó el mens sana.

Si bien el lateral había avisado que prefería continuar con su carrera en el exterior y que se encontraba cerca de sumarse al Fluminense de Brasil, esta posibilidad parece esfumarse y por tanto Gimnasia está en carrera.

“Quiero definir algo ya, aunque sin apresurarme”, remarcó hoy el lateral derecho en diálogo con La Redonda.

Asimismo, reconoció que el club mens sana viene conversando con su represente desde hace algunas semanas: “No he hablado yo con Gimnasia, pero sí hablan con mi representante desde hace unas semanas. Pedimos un poco de tiempo porque esperaba algunas cosas de afuera”.

“Ya entre esta semana y la otra tomaremos una decisión para sumarme a algún plantel”, remarcó el ex Arsenal y subrayó que “queda menos de un mes y todo lleva adaptación, no va a pasar de esta semana”.

Sobre sus características futbolísticas señaló: “Me gusta pasar al ataque, me siento cómodo en esa faceta. Me sienta cómodo y me gusta partir desde atrás para tener la cancha de frente”. De esta forma, se verá si el Lobo sigue esperando un rato más.