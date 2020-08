Desesperado pedido por el medicamento para una niña

La niña Isabella Agustina Brites Robledo es una paciente oncológica que necesita con suma urgencia el medicamento Pazopanib 400 Mg para tratar su enfermedad, rabdomiosarcoma, un cuadro que se le diagnosticó hace tres años.

La nena tiene 6 años, es de la ciudad de Pehuajó y está en tratamiento oncológico en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica” y se aloja junto a Marina Robledo, su madre, en la Casa Ludovica. Para seguir con su tratamiento necesita las pastillas Pazopanib 400 Mg., y la madre señaló que se les hace imposible conseguirlas porque no tiene obra social y las tiene que tomar durante un año.

Según se comunicó hasta el momento las gestiones realizadas en el Ministerio de Salud de la Provincia fueron infructuosas, al igual que el pedido hecho a la cartera sanitaria nacional.

Los allegados a la nena remarcaron que Isabella no puede esperar porque el año pasado no las consiguió y al quedar sin tratamiento, el cáncer se expandió al pulmón, riñón, una de las piernas, la pelvis y no se pueden operar. Para ayudar comunicarse al 2396-44-8017 de Marina.