Juan Riera: "La ocupación de camas críticas en La Plata es de un 56%"

En las últimas horas la situación de los hospitales en el territorio bonaerense, pero principalmente en La Plata, fue tema de observación por las autoridades. Por eso EL DIA habló con el Director Provincial de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, que aportó datos oficiales en lo que a ocupación se refiere, cuál es el protocolo para derivar pacientes en caso de saturación en algún centro de salud y la complejidad de sumar más camas de terapia intensiva.

-¿Cómo está la situación de los hospitales en la Provincia pero puntualmente en La Plata?

-En la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente el Conurbano, es el que tiene una mayor demanda hospitalaria y, por ende, de camas de terapia intensiva. El promedio es de alrededor del 65% y en el primer cordón el porcentaje es mayor todavía, en algunos lugares cercanos al 75%. En la Región XI, fundamentalmente en La Plata, el índice de ocupación es más bajo. Tiene un 56% de ocupación de camas críticas y 55% de camas de cuidados generales. Incluso el sector privado también tiene una ocupación más baja todavía: cercana al 50% las UTI y 46% las generales. Tengamos en cuenta que la Ciudad tiene una buena cantidad de hospitales e instituciones importantes, lo que le da un stock importante de camas.

-¿Cuándo habla de estos porcentajes se refiere sólo a pacientes COVID o generales?

-Generales. Hoy en día tenemos un 50% COVID y un 50% patologías no COVID. Son promedios, porque hay hospitales que tienen especificaciones especiales y eso aumenta el porcentaje de pacientes generales. Hace un mes atrás la participación del paciente con coronavirus era menor.

-¿Cómo se maneja la capacidad en cada hospital y cómo evitar que alguno colapse?

-Tiene un trabajo integrado. El Sistema Integrado de Emergencia articula directamente con los SAME de cada distrito, conjuntamente con la Dirección de Hospitales, la gestión de camas críticas de todas las camas de las provincias, incluso del sector privado. Ahí vemos la ocupación de cada centro de salud y planteamos estrategias para descomprimir algún hospital que esté por encima del promedio. También pasa que algún lugar haya completado. Entonces vemos si hay pacientes que se hayan estabilizado en condición de ser trasladados a una zona con mayor disponibilidad. Ese trabajo se hace regularmente para que el sistema pueda funcionar como tal y que no haya hospitales aislados.

-A excepción de lo que ocurrió en el Larrain de Berisso o el porecentaje en el San Martín o el de Romero, La Plata está lejos del colapso sanitario, ¿no?

-Para que quede claro: en el Larrain se ocuparon sus camas críticas y automáticamente se remitió al SIE, se derivaron pacientes y en pocas horas se descomprimió. Es un trabajo regular. ¿Puede pasar? Por supuesto. El año pasado también había 8 o 10 camas ocupadas en UTI por patologías estacional. Lo que no puede suceder es el colapso del sistema no pueda absorber más y eso es cuando ya no hay más camas. La saturación se puede dar en determinado hospital pero con un trabajo integrado poder descomprimir. Eso sucedió en Berisso. Hoy no está completo y tiene disponibilidad de camas para recibir nuevos pacientes críticas. Y en caso de completarlo volver a articular con otros hospitales. En términos generales la ocupación de La Plata es de un 56%. Tiene un stock de camas para seguir recibiendo pacientes.

-¿Se están trasladando pacientes de otras localidades hacia La Plata?

-Hoy no está sucediendo eso más allá que pudo haber habido derivaciones eventuales más que nada porque La Plata tiene hospitales de alta complejidad. Hay que tener varias cosas presentes. Por un lado el Conurbano concentra al 80% de los hospitales de la Provincia. Cuando la situación allí se mejore se podrían derivar pacientes de La Plata hacia allí. Y viceversa. El paciente crítico de COVID uno trata que se interne en el lugar más cercano porque hay que estabilizarlo y es complejo. Las derivaciones que se produjeron son más bien excepcionales.

-¿Por qué no están funcionando los hospitales de campaña?

-Son estructuras municipales que se levantaron en el caso que la situación lo requiera. No soy yo la persona para responder esa pregunta.

-Se incrementó la cantidad de camas de terapia en La Plata, ¿es posible que sigan colocando?

-Estamos hablando con algunos directores y es posible que eso suceda. En total aquí se colocaron unas 80 camas extras. Lo que pasa es que no pasa sólo por poner una cama más: hay todo un equipo detrás y recurso humano. Incorporamos muchos trabajadores de la salud en este último tiempo. Se necesitan terapistas, clínicos y enfermeros nuevos por cada cama. La estrategia está para cuando se requiera, pero hoy por hoy con el stock que tenemos alcanza.

-¿Puede cambiar la situación en los hospitales con el nuevo protocolo donde si hay una persona positiva en un domicilio lo están todos?

-A la demanda hospitalaria no, pero sí nos impacta el incremento de casos. No importa si es por PCR o nexo, cuando una persona está afectada desde el punto de vista físico, ahí se afecta al hospital