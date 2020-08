Baby Etchecopar, enfurecido porque su amigo González Oro se va a vivir a Uruguay

Luego de conocida la decisión de Oscar González Oro de radicarse en Uruguay, cansado de la Argentina y defraudado por las decisiones de Alberto Fernández, su amigo Baby Etchecopar se refirió en su programa de A24.

En ese sentido le dedicó un fuerte editorial al Presidente en Basta Baby mencionando a la gente "que la está pasando realmente mal" durante la pandemia. Y por supuesto que durante su discurso descargo tocó el caso del popular locutor.

"Ayer hablé con amigos, uno de ellos el Negro, Oscar González Oro. Y llorando se despidió porque se va a vivir al Uruguay. Me dijo: 'No aguanto más, no puedo más'. ¿Y sabe quién es González Oro? Es mi compañero, que lo apoyó, lo bancó y lo votó a usted. Ese es el primero que se va, no aguanta más la situación", comenzó el polémico periodista.

Luego agregó: "Yo, que no lo voté, no lo apoyo y no me banco a ninguno de ustedes, sigo poniendo el pecho a las balas. ¿Pero por qué no nos cree un poco a los que no lo queremos, y deja a los alcahuetes del lado de afuera? ¿Por qué no se saca toda esa peste de encima y nos da bola a los ciudadanos?".

"Ya estoy en el puerto, despidiendo como (Carlos) Gardel​ a mis amigos que se van. Se van a Uruguay, acá enfrente, mire usted...", comentó destacando las bondades del vecino país en detrimento de las cosas negativas que él ve de la Argentina.