Polémica: CABA no considerará caso positivo a los convivientes de infectados de coronavirus

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo esta mañana que la Ciudad "no va a utilizar" el criterio de considerar como caso de coronavirus sin realizar la prueba diagnóstica a las personas que tengan síntomas, convivan con infectados confirmados por test de laboratorio y residan en zonas de transmisión comunitaria, que ayer habilitó el Ministerio de Salud de Nación a las jurisdicciones que quieran adoptarlo.



"No vamos a hacer uso de esa posibilidad, que es una práctica habitual en las epidemias, porque tenemos capacidad de hacer testeos y porque, cuando se confirma la enfermedad (Covid-19), hay que pedir esfuerzos complementarios a los infectados y es demasiado para pedírselo a todo mundo", afirmó Quirós durante el reporte de los viernes sobre la evolución del coronavirus en el distrito.



El ministro aseguró que la Ciudad realiza "entre 2.400 y 2.800 test de PCR (prueba diagnóstica) por día" y aseguró que "tenemos capacidad para hacer 4.000 test diarios" en el sub sistema público, al tiempo que indicó que "el sector privado de la salud puede realizar 2.000 más".



"La Nación habilitó a cada jurisdicción a que decida" si utiliza el nuevo criterio de diagnóstico de Covid-19, sobre el que Quirós señaló que el distrito porteño lo viene adoptando en el caso del dengue.



Sin embargo, sostuvo que "con el coronavirus para llegar a ese escenario habría que tener muy poca capacidad de respuesta con los test diagnósticos porque cuando se confirma la enfermedad, uno le pide esfuerzos complementarios" a la persona infectada, que debe aislarse de su familia, y para pedirlos eso requiere las confirmaciones (por PCR), ya que es demasiado pedirlo a todo el mundo sin la confirmación definitiva".



Quirós se refirió también a la difusión del uso del dióxido de cloro como supuesto remedio contra la Covid-19, que se ventila en páginas de Facebook, en redes sociales e incluso fue defendido por la conductora de televisión Viviana Canosa en su programa diario nocturno, cuando bebió de una botella un líquido e indicó que se trataba de esa sustancia.



"Argentina tiene una entidad regulatoria de medicamentos e insumos médicos que es la ANMAT y todos tenemos que ser respetuosos de la normativa que nos indican los expertos de la ANMAT", dijo el titular de la cartera sanitaria porteña.



Asimismo, sostuvo que "la ANMAT no permitió el dióxido de cloro" y recomendó a los comunicadores no difundir algo "diferente a lo que la normativa vigente en Argentina permite".



"La salud en humanos requiere investigación, que es muy exigentes, porque hablamos de vida humanas; para eso están los expertos que saben", concluyó.