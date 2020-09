VIDEO.- La nueva modalidad empieza a llegar al centro platense

La Plata comenzó a vivir una fase especial, con restricciones y "permitidos". Pese a que la actividad todavía no tiene la autorización oficial, cada día son más las personas que deciden sentarse en la vía pública a tomar algo y pasar un rato con amigos y familiares.

El dato más relevante de esta nueva coyuntura que se vive en La Plata está focalizada en el polo gastronómico de diagonal 74, desde plaza Italia a plaza Moreno. Y zonas aledañas.

No sólo que es incesante el movimiento de autos pasadas las 18, sino que también comenzó a notarse un aumento peatonal. La nueva realidad empieza a ganar terreno.

Muchos todavía se ajustan a los pedidos de los gobiernos y acatan el delivery de comidas y bebidas. Piden vía web o por teléfono, para que un empleado en moto se lo acerque hasta su domicilio. O bien son ellos mismos los que van hasta la puerta de los bares y restaurantes para llevarse lo que están buscando.

Pero como viene sucediendo desde hace algunas semanas, cada vez son más los que quieren tomar y comer algo en el propio bar. Por eso utilizan las mesas exteriores o bien los bancos de calle, cordones y canteros.

"No entiendo cuál es el problema, venimos, tomamos algo con mi novia y una pareja amiga, no molestamos a nadie. Mantenemos distancia y no le hablamos a otra persona", dijo Mauro, que no quiso ser fotografiado porque, según él, "hay un escrache en las redes que no comparto".

Del otro lado siguen los reclamos de otros platenses, quienes desde sus casas o autos comparten a la línea de comunicación de EL DIA (221-4779896) su bronca o fastidio por la ruptura de la "cuarentena",

En su mayoría son sub 25 los que están en este grupo que se resiste. Como en otras épocas aprovechan las oportunidades del 2x1 para tomar algo y escuchar algo de música, que cada día se empieza a escuchar más alto en las portadas de los bares.

Pero no son sólo jóvenes los que decidieron salir de sus casa. También hay gente más grande, que -en su mayoría en pareja- tomaron un café, una gaseosa o un trago en la puerta de algún bar o restaurante.