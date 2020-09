Destituyeron a la presidenta del Colegio de Odontólogos de La Plata, quien denuncia "golpe institucional"

Natalia Lelia Weiler fue destituida ayer como presidenta del Colegio de Odontólogos de La Plata a través de una reunión ordinaria que el Consejo Directivo realizó vía Zoom “por la supuesta comisión de varias faltas graves”. En un descargo que hizo por las redes sociales, aseguró que fue víctima de un "golpe institucional".

"Golpe Institucional, jamás visto. Inaudito, inadmisible...", comenzó escribiendo Weiler a través de su cuenta personal de Facebook. "Lamento tener que dirigirme a ustedes para ponerlos en conocimientos de un hechos poca veces visto en la historia de nuestro Colegio de Odontólogos pero que, penosamente, ha golpeado fuertemente en nuestras bases democráticas", añadió.

"Digo pocas veces visto porque bajo el pretexto de la comisión de quince faltas se me castigó por no compartir el criterio de pensamiento de la mayoría de los Consejeros; digo pocas veces visto pues tras la lectura de los infundados, falaces e injustos cargos en mi contra no se me dio el derecho a réplica ni el más básico de todos los derechos: el derecho a defenderme; digo pocas veces visto porque las personas que escribieron mi acusación fueron las mismas que escribieron mi sentencia; el acusador fue juez y fiscal a la vez", prosiguió.

Weiler remarcó que “las personas que escribieron mi acusación fueron las mismas que escribieron mi sentencia; el acusador fue juez y fiscal a la vez. En clara y manifiesta violación a la normativa vigente, pero, por sobre todo, en flagrante contraposición con las directrices sobre las cuales se estructura cualquier institución medianamente democrática y transparente, se votó que la reunión se realizara de forma “secreta”, prohibiendo el acceso de cualquier persona que no fuera parte integrante del Consejo Directivo, incluyendo a los colegas Odontólogo”.

Según se pudo saber, la decisión de apartar a Weiler de su cargo fue adoptada por 15 integrantes de los 21 que tiene el consejo directivo del colegio profesional, contra cuatro votos que rechazaron la medida. Según la decisión adoptada, la actual vicepresidenta, Marta Secreti, debe asumir el cargo principal en la entidad profesional.

Según informó la secretaria general del colegio de Odontólogos, Celeste Andino, “hubo una serie de irregularidades que llevaron a tomar la decisión de destituir a la presidenta del colegio. Seguirá siendo consejera, cargo para el que fue votada, pero no puede seguir siendo presidenta porque distintas decisiones van en dirección contraria a la decisión de la mayoría del consejo directivo”.

Una de las decisiones más importantes que le objetan a Weiler es la “ralentización de judicializar el pedido de registración de los contratos que tienen la Sociedad Odontológica de La Plata (SOLP) y la Agremiación Médica Odontológica (AMO) con las obras sociales. Es un paso que se tiene que dar por ley de creación del colegio de Odontólogos. Desde esas entidades argumentan que son asociaciones civiles que no se rigen por esa ley, pero trabajan con los odontólogos que para ejercer tienen que matricularse”, sostuvo Andino.

También indicó la profesional que “en reiteradas oportunidades se informó a Weiler sobre la decisión adoptada de judicializar la cuestión de registración de contratos que permitirían mejorar los aranceles de los profesionales odontólogos. Nunca respondió por qué demoraba la decisión adoptada por el consejo directivo. Se agotó el tiempo. Se enviaron a las entidades intermedias cartas administrativas, cartas documento y ahora llegó el turno de ir a la Justicia para que un magistrado desempate lo que decimos nosotros como colegio profesional o lo que dicen las entidades intermedias (SOLP y AMO). Con distintas evasivas, Weiler fue ralentizando la decisión”.

COMUNICADO DEL COLEGIO CON LAS RAZONES DE LA DESTITUCIÓN