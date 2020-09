"Vos si que sos inteligente": el picante mensaje de Luis Ventura por la salida de Ambrosino de Intrusos

El periodista Daniel Ambrosino comunicó días atrás que dejará de ser parte del programa Intrusos, en el cuál trabajó durante 20 años. Pero si bien se despidió con mensajes de agradecimiento, los mismos que recibió del conductor Jorge Rial y sus ahora ex compañeros, quien lanzó un picante mensaje fue un ex intruso: Luis Ventura.

"Daniel Ambrosino, vos sí que sos inteligente y sabés leer la vida… Si antes te quería y respetaba, ahora te quiero y respeto más, ¡amigazoooo!”, escribió en su cuenta de Twitter el reconocido periodista, quien se fue de Intrusos en 2014 por un conflicto con Rial.

Sus palabras hicieron ruido y, por este motivo, fueron varios los medios que fueron a buscarlo para que explique qué quiso decir. "Yo a Daniel lo conozco de la época de Crónica. Después nos reencontramos en América. Tengo una amistad de muchos años. Es una gran decisión en su vida", comenzó indicando en diálogo con el portal de Clarín.

"El mensaje fue una voz de aliento de un par. Le dediqué unas palabras porque lo respeto en el sentido que la vida me demostró que no me equivoqué con él", cerró.