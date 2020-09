A lo Cantona: el futbolista que saltó a la tribuna para pelearse con un hincha

Un futbolista alemán saltó de la cancha a las tribunas para enfrentarse con un aficionado en el partido que Dynamo Dresen, conjunto de la tercera división, dio el batacazo en la Copa de Alemania al golear en los 32avos de final por 4 a 1 al Hamburgo, equipo de la Bundesliga.

Las noticias dan cuenta de que luego del partido, uno de los futbolistas del cuadro que resultó perdedor protagonizó un episodio violento en las gradas.

Toni Leistner, de 30 años, saltó a las tribunas, en donde había cerca de 10 mil espectadores para enfrentarse a un aficionado local. El video que se viralizó expone la brutalidad con la que el futbolista increpa al seguidor de su equipo, lo toma de la camiseta y lo arroja al suelo.

Varios hinchas se sumaron al conflicto para agredir verbalmente al jugador, quien contuvo su ira y descendió nuevamente al campo de juego en medio de los empujones que recibió.

Unbelievable scenes as Hamburg were knocked out by Dresden in the Cup pic.twitter.com/TWtXEM7NxI