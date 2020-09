Fede Bal: “Esa gente que me critica, ¿va a pagar mis cuentas?”

Aunque no hay fecha confirmada, desde Telefe repiten que “cada vez falta menos” para el gran estreno de “Master Chef Celebrity”.

Ya están confirmados los 16 participantes y el jurado que, tras la decisión de Christophe Krywonis de hacerse a un lado, quedó integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui (los dos originales) y Damián Betular (de “Bake Off”). Pese a que el conductor Santiago del Moro tuvo coronavirus (y algunos de los “famosos” concursantes también), desde la señal de las pelotitas anunciaron que no se vio modificado su “plan de grabación original” y que tratarán de cumplir con todos los plazos pautados para, en principio, poder salir al aire antes de fin de mes. Los trascendidos indican que el debut podría ser el lunes 21 o el 28 del mes en curso.

Mientras tanto, Fede Bal (uno de los primeros confirmados de la lista, que se completa con Roberto Moldavsky, El Polaco, Iliana Calabró, Claudia Villafañe, el Turco García, Analía Franchín, Boy Olmi, Patricia Sosa, el Mono de Kapanga, Vicky Xipolitalis, Ignacio Sureda, Sofía Pachano, Belu Lucius, Leticia Siciliani y Rocío Marengo)salió a hacerle frente a las críticas que recibió por su decisión de “exponerse” a un ambiente muy propenso al contagio, a sabiendas de que es un paciente de riesgo por su reciente recuperación del cáncer de intestino.

“Siempre voy a ser un paciente oncológico. Me voy a ocupar de mi salud toda la vida. Tengo controles, pero no tomo ninguna pastilla ni nada de nada. Hoy estoy sano”, fue lo que afirmó el actor en una charla con el diario La Nación, en donde también reconoció que durante el tiempo que duró su enfermedad tuvo varios aprendizajes como “disfrutar las pequeñas cosas de la vida” y “no hacerse tanta mala sangre”. Bal, además, aprendió a cuidar su alimentación, sus vínculos y a ser “mucho más sincero, especialmente a la hora de expresar el cariño a mis amigos y a mi familia”.

El hijo de Carmen siente que “renació” y que tanto las cosas buenas como las malas “vienen para enseñarnos algo”. Y como hoy está “sano” y “en un buen momento” decidió aceptar la propuesta de participar de “Master Chef Celebrity”.

Al ser consultado por las numerosas críticas que recibió, tanto por su participación en el concurso de cocina como por su paso por “PH-Podemos Hablar”, el joven respondió: “Siempre me van a criticar. Más me critican, más comprendo que estoy por el camino correcto. Y si no salgo, si no voy a ‘PH’ o no voy a ‘Masterchef’, ¿de qué vivo? Esa gente que me critica, ¿va a pagar mis cuentas?”, lanzó.

Luego, confesó que lo “más lindo” de la vida y de su profesión es que no se sabe “que deparará el futuro”, por lo tanto él continuará con sus proyectos y además de planear una “linda obra para el verano”, anunció que el próximo 25 de septiembre estrena “Late Night” por streaming, un unipersonal que preparó en el cual contará cómo hizo para poder atravesar un cáncer de colon, el mismo que sufrió su padre (Santiago Bal, que falleció en diciembre del año pasado)y su abuelo.