Más cepo: el dólar oficial con 65% de impuesto pasará a valer unos $130

El Gobierno nacional decidió endurecer a fondo el cepo al dólar con una serie de medidas que implican un 35 por ciento de impuesto adicional al 30 por ciento que ya se aplicaba para comprar el cupo mensual de U$S 200 del dólar ahorro, además de limitar el cupo para comprar con tarjeta, medida que afectará al mercado cambiario y encarecerá servicios de compras en el extranjero y algunas más cotidianas, como las plataformas de streaming como Netflix y Spotify.

Ante la sangría de reservas que enfrenta el Banco Central, que perdió U$S 2.600 millones en las últimas 12 semanas, su presidente, Miguel Pesce, anunció ayer que la compra de dólar ahorro tendrá a partir de mañana un recargo del 35 por ciento en concepto de retención del impuesto a las Ganancias y que las operaciones con tarjetas de crédito que se realicen en el exterior también serán computadas dentro del cupo de los 200 dólares mensuales.

En una conferencia de prensa, Pesce dijo que “los pagos que se hagan con tarjeta de crédito (en el exterior) van a ser a cuenta de adquirir dólar ahorro” y precisó que junto con la retención del 35 por ciento en concepto de impuesto a las Ganancias continuará el denominado impuesto país del 30 por ciento, lo que significa que el dólar tendrá un recargo del 65 por ciento y ayer ya se especulaba con un posible efecto inmediato en la cotización del dólar blue, ya que el “solidario” pasa a costar desde hoy $130, casi lo mismo que el paralelo, que ayer cerró en $131 en la city porteña.

“Junto con Economía y la Comisión Nacional de Valores (CNV) vamos a tomar una serie de medidas para mejorar las circunstancias que se están dando en el mercado de cambio y de títulos”, dijo Pesce en conferencia de prensa. “Esperamos que esto reduzca la brecha en estas cotizaciones. En el blue, que es ilegal y donde acuden toda clase de delincuentes, no sabemos qué puede pasar”, dijo el funcionario.

TARJETAS

Con respecto a las tarjetas, a partir del 1° de este mes los consumos en dólares “van a ser a cuenta de las futuras compras que pueden hacer por dólar ahorro”. Por ejemplo, si se hizo una compra de U$S 1.000 con la tarjeta, por cinco meses el usuario no podrá acceder al mercado de cambios.

Mientras que, por otro lado, la AFIP establecerá un mecanismo de percepción a cuenta del pago de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales del 35 por ciento para las operaciones de formación de activos externos (FAE) de personas humanas y las compras con tarjetas (débito y crédito) en moneda extranjera, a efectos de “priorizar la asignación de divisas a la recuperación del crecimiento económico y el empleo”.

También se estableció una limitación para aquellos que adquieran títulos over the counter en el exterior, para que no puedan liquidarlos en pesos en el mercado local. Concurrentemente la Comisión Nacional de Valores (CNV) va a establecer un “parking” de 15 días para la transferencia de títulos valores adquiridos con pesos, detalló el presidente del BCRA.

“La CNV va a prohibir que las sociedades de Bolsa puedan realizar operaciones fuera de los mercados institucionalizados dentro del país. Para que las operaciones con títulos contra dólares sean transparentes y queden registradas en el mercado local”, dijo el banquero central, según Infobae.

Trabas a empresas

El BCRA obligará a cancelar deudas financieras a las empresas, sólo un 40 por ciento de las mismas podrían ser canceladas a través del MULC; el resto se reestructura.

“Del 2015 al 2019 creció no sólo la deuda del sector público, sino también la externa privada financiera. Unos U$S20.000 millones, un crecimiento del 84 por ciento. Nuestro mercado presenta 13 meses consecutivos de cancelación neta y vencimientos de 3.300 millones de dólares en los próximos 6 meses. Les vamos a pedir a la empresas que tengan vencimientos de más de US$ millón mensuales que presenten un programa de reestructuración de esa deuda”, añadió.

“Estamos planteando que se refinancie el 60 por ciento de los vencimientos a 2 años de vida promedio. No postergaciones en el pago de intereses. La intención es que las empresas nos presenten un plan de reestructuración, ver si estas presentaciones mejoran el perfil de los vencimientos de la deuda financiera privada. En esto hemos encontrado de una virtud una dificultad: la baja de tasa ha permitido que muchas empresas tomen deuda en pesos para cancelar deuda en dólares, eso nos está trayendo dificultades en el mercado cambiario”, agregó.

“Como saben el BCRA está teniendo que vender divisas en el mercado de cambios”, dijo Pesce.