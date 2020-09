Empresas que se van del país: los motivos y las causas internas y externas del éxodo

El éxodo de multinacionales volvió a tomar impulso con el anuncio hecho por el grupo Falabella (retail), que también incluye a las tiendas Sodimac (del rubro ferretería, construcción y hogar) y a la tarjeta de compra CMR, de achicar sus negocios en el país, con el cierre de cuatro tiendas y la búsqueda de un socio estratégico, para bajar su exposición en Argentina. La combinación de factores externos, como la crisis del sector de grandes cadenas de venta minorista derivada de la pandemia, y la caída de ventas locales , sumada a factores como el cepo importador y la rigidez y costo de la contratación laboral que tiene la legislación argentina, son algunas de las causas de una noticia que a mucho no tomó por sorpresa.

Es que la salida de grandes empresas de nuestro país se disparó, con un foco muy fuerte en las grandes compañías aéreas, que viven una crisis mundial sin precedentes por efecto de las restricciones en viajes impuestas por el coronavirus. A esto se suman factores como la imposibilidad de girar dividendos al exterior, las restricciones para importar -que pega de lleno en el negocio de grandes tiendas como Falabella- la elevada carga impositiva que soportan las empresas, las cargas laborales que encarecen el costo del trabajo, un sistema rígido de empleo que impide la facilidad de contratación, y que juegan en contra pese a que hoy Argentina es barata en dólares, según explican desde el sector empresario.

La crisis de Falabella y sus inversiones en plena pandemia sumó incertidumbre en el plano local, ya que la empresa tiene una tienda de Sodimac en Ringuelet, pero voceros oficiales de la compañía de capitales chilenos le explicaron a este diario que “los cierres previstos son los que se anunciaron y sí se abrió un registro de retiros voluntarios en todas las tiendas del país”.

“Falabella se encuentra evaluando opciones de rentabilización de las operaciones de sus filiales en Argentina, las que podrían incluir el ingreso de un socio estratégico para las mismas. Por otra parte, la pandemia aceleró el proceso de digitalización del retail y ha afectado sus resultados. Para adaptarse a esta nueva tendencia y hacer sustentable la operación en el tiempo, Falabella y Sodimac han determinado cerrar cuatro de sus tiendas en Buenos Aires en los próximos meses. Las tiendas son: dos Sodimac ubicadas en Villa Tesei y Malvinas Argentinas y dos Falabella, Florida 343 y Tortugas Open Mall. Para acompañar este proceso se ha resuelto la implementación de un retiro voluntario. Este plan, también, incluye a trabajadores de las oficinas centrales. Aquellos colaboradores de las tiendas que serán cerradas tendrán la alternativa de ser reubicados en otra tienda sucursal”, indica el comunicado oficial de la empresa.

A pesar de mostrar pérdidas en todos los países en los que opera en Sudamérica (Chile, Perú, Colombia y Brasil) y pese a haber desembarcado en nuestro país en 1993, Falabella por ahora muestra intenciones de venta y dejar de operar solo en territorio argentino, afirman desde el sector.

Argentina es “demasiado complicada y poco rentable, incluso sin tener en cuenta la pandemia de coronavirus”, repetían en círculos empresarios.

Entre las compañías que dejaron de operar en el país este año, uno de los casos más resonantes fue el de la también chilena Latam, que luego de varios meses de negociación con el Gobierno y los sindicatos del sector para intentar buscar alternativas que le permitieran sobrellevar la crisis, anunció formalmente que dejaba de operar vuelos de cabotaje en Argentina, donde tenía una gran cuota de mercado, solo por detrás de Aerolíneas Argentinas. Los continuos conflictos sindicales y la tensión que tuvo casi siempre con los gobiernos kirchneristas fueron el prólogo para una salida acelerada por la crisis del sector, derivada de la pandemia, aseguraron fuentes del sector aerocomercial.

El “éxodo” hacia el país trasandino tiene una particularidad, ya que parece que los recursos humanos argentinos son muy valorados en tierras chilenas: muchas de las grandes compañías de ese país tienen a CEOS argentinos, como Matías Videla (Jumbo), Gonzalo Gebara (Walmart Chile) y la propia Falabella (Gastón Bottazzini).

Otro caso particular es el del gigante norteamericano Amazon, que está tomando empleados argentinos, pero decidió no instalarse en nuestro país, sino en Chile. Las búsquedas laborales de la compañía en nuestro país son para Amazon Web Services, su empresa de tecnología y servicios en la nube. En todos los casos se trata de puestos de áreas de tecnología, para graduados informáticos. Por ejemplo, para arquitectura de software, seguridad, infraestructura cloud, soporte de IT, ventas de tecnología y otros, como recursos humanos. La forma de empleo sería el teletrabajo, pero no habrá una apertura de oficinas en el país, según pudo saberse de fuentes del sector.

Siguiendo con las salidas, la compañía Air New Zealand fue la primera en confirmar, en abril pasado, la decisión de levantar su operación internacional en la Argentina, como parte de un plan más amplio de adaptación al contexto global de crisis. También se vio este año la salida de Qatar Airways, enmarcada en la crisis global del sector.

Luego se dio el caso de Emirates que tras suspender sus operaciones anunció que no tiene planes para volver a Buenos Aires, pero en este caso tampoco Río de Janeiro y Santiago de Chile.

La crisis de Falabella y sus inversiones en plena pandemia se suma a las de otras empresas de servicios que ya se fueron de la Argentina.

Qatar Airways dejó de operar en el país. Este “éxodo” de multinacionales de la Argentina llamó la atención de medios extranjeros como Bloomberg, que atribuyeron esta situación a que la Argentina es “demasiado complicada y poco rentable, incluso sin tener en cuenta la pandemia de coronavirus”.

En tanto, desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) alertaron que muchas de las empresas de su rubro que cerraron, pero seguirán produciendo en Brasil. La autopartista de origen francés Saint- Gobain Sekurit, fabricante global de parabrisas, cerró en julio su planta de la localidad de Campana lo que implicó la desvinculación de 150 trabajadores. La empresa decidió mudar la producción a Brasil, desde donde apunta a seguir atendiendo al mercado argentino.

El laboratorio multinacional de origen francés Pierre Fabre, dueño de marcas de dermocosmética como Avène y Ducray, vendió su planta en la localidad de Virrey del Pino a otro laboratorio argentino, Sidus. La firma determinó continuar con un esquema mixto de importación y producción local, y el comprador se hará cargo de la fabricación de los productos de origen nacional. Pierre Fabre es el segundo laboratorio dermocosmético a nivel mundial y el segundo grupo farmacéutico privado francés.

La empresa estadounidense Axalta, productora de pinturas para automóviles, informó que abandonaría por completo sus operaciones en Argentina a causa de la crisis local, lo que implicó el cierre de su fábrica y oficinas administrativas ubicadas en la localidad bonaerense de Escobar.

En junio la empresa alemana Basf informó su decisión de mudar la producción de pinturas automotrices OEM de su planta de la localidad de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, a Sao Bernardo do Campo, Brasil, en el segundo semestre de 2021.

La empresa tiene una tienda de Sodimac en Ringuelet, que continuará abierta