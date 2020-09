“Cuídense, no vayan a retroceder”: los consejos de un taxista argentino en una publicidad contra la reforma chilena

La campaña del plebiscito que podría modificar la constitución chilena el próximo 25 de octubre, toma temperatura en las redes sociales y entre los apositores apareció un video publicitario que tiene participación argentina

En el material que circuló por redes se recrea una conversación entre dos turistas chilenos en Buenos Aires y un taxista. El argentinos los invita a reflexionar sobre los avances del país trasandino y les pide “no retroceder”.

“¡Cómo avanzaron últimamente, eh!”, le dice el taxista a la pareja chilena, a lo que el joven responde: “Si... después del estallido las cosas cambiaron un poco”, en relación a la ola de protestas que sacudió al país durante el 2019.

“Aca no se entiende mucho lo que pasó. Eran el mejor país de Latinoamérica. Creciendo, creciendo y creciendo, y de golpe...”, remarca el argentino

La pasajera explica que hay muchas cosas por mejorar pero el conductor vuelve a señalar: “Ustedes siempre estuvieron mejor que nosotros, históricamente. Siempre”.

“Ustedes no pasaron hambre, no tuvieron cinco presidentes en una semana, la inflación ¿cuánto? ¿3, 4 por ciento anual? Como mucho. ¡Nosotros 50% en un año! Cuídense, no vayan a retroceder”, argumenta el chofer.

Cabe recordar que el 15 de noviembre de 2019 se produjo un acuerdo político para dar respuesta al llamado que miles de manifestantes exigieron durante semanas una nueva Constitución más flexible y con más derechos para los ciudadanos. El plebiscito se realizará el 25 de octubre y en la consulta se preguntará a los ciudadanos si quieren “una nueva Constitución”, a lo que los votantes tendrán la opción de responder “apruebo” o “rechazo”.