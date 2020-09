Informe tripero: se completa el plantel y Weigandt mostró el entusiasmo de su llegada

Luego de finalizar su primera práctica como jugador profesional de Gimnasia, Marcelo Weigandt brindó una conferencia de prensa virtual en Estancia Chica, donde expresó su alegría por la llegada al equipo de Maradona: “Cuando me enteré de la posibilidad, no lo dudé. Que me dirija Diego es un sueño, para mí es el Dios del fútbol y estoy muy contento de estar acá”, inició.

Con respecto a sus expectativas en el Lobo, el defensor explicó: “Es un gran paso en mi carrera, estoy muy enfocado y la idea en lo personal es poder sumar minutos. Más allá de eso, lo que más quiero es que le vaya bien al Club y dejar a Gimnasia lo más alto posible”.

Tras cumplir con su primer entrenamiento oficial y conocer a sus compañeros y cuerpo técnico, el oriundo de Avellaneda opinó: “Todos me recibieron muy bien, tanto el grupo de mis compañeros con los que me tocó entrenar como el cuerpo técnico y los empleados del Club. Son gente muy linda y no puedo estar más contento de estar acá”.

Mientras estuvo concentrado con Boca Juniors, Weigandt fue uno de los jugadores asintomáticos de coronavirus en el plantel. Totalmente recuperado, el defensor aseguró: “Nunca me sentí mal, no me afectó en ningún momento y de hecho pude entrenar como lo hice siempre. Me siento genial tanto física como psicológicamente aunque sí, obviamente, deseo cuanto antes que pueda volver todo a la normalidad”.

Consultado sobre qué jugador puede esperar el hincha de Gimnasia, el lateral no dudó: “Tanto en el Lobo como en cualquier otro lado van a ver al mismo Weigandt, una jugador que da el máximo. Si tengo que trabar con la cabeza lo voy a hacer, si tengo que ir para adelante, ayudar a mis compañeros, todo lo que requiera el equipo lo voy a hacer”.

“Lo que más quiero es que a mis compañeros, a la gente de acá y a mí nos vaya muy bien y dejar a Gimnasia en lo más alto posible, eso es lo más importante”, agregó.

Por último no dudó en expresar sus expectativas con respecto al hincha: “Mi primer partido en el banco de suplentes fue de la mano de los Mellizos Barros Schelotto y justamente ante Gimnasia, en el Bosque, y ahí pude ver como alientan los Triperos y Triperas. Sé que es una buena señal, estoy muy contento de estar acá y voy a dar el máximo”.