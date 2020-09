Godoy: “Se demostró que se puede jugar cumpliendo protocolos y con los estadios cerrados"

El flamante refuerzo de Estudiantes, Leonardo Godoy, fue presentado en conferencia de prensa mediante la plataforma Zoom. Y no dudó en remarcar lo importante que significa este paso en su carrera.

"Me sedujo el llamado de Verón. Que me tenga en cuenta es muy importante; también me llamó el Chavo (Desábato)", contó en su primer contacto con los periodistas en donde remarcó que Estudiantes es un club que lo seduce y que sabe de su importancia. En ese sentido marcó el impacto que le generó la inauguración del estadio. "El estadio es muy lindo, no puedo esperar para jugar ahí".

"Esta llegada a Estudiantes me agarra en una etapa muy linda de mi carrera. El cambio de aire me viene bien para conocer cosas nuevas y otros compañeros", sentenció.

Respecto a su ubicación en la cancha, declaró: "Me considero un lateral ofensivo, pero a la hora de marcar sé hacerlo. Voy y vuelvo. Puedo jugar en línea de 3 o 4, porque sé desempeñarme bien como lateral o volante".

Por último dejó en claro que su postura es la de que el fútbol vuelva a rodar en el país. “Quedó demostrado que se puede jugar cumpliendo protocolos y con los estadios cerrados, aunque no es lo ideal”.