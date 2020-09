Para afrontar gastos, bomberos de Villa Ballester pusieron un lavadero de autos en el cuartel

El cuartel 107 de bomberos voluntarios de la localidad de Villa Ballester, en el partido bonaerense de San Martín, se convirtió durante la pandemia en un lavadero de autos para poder afrontar sus gastos y continuar brindando su servicio a la comunidad.

"Hay que buscarle la vuelta como lo hicimos toda la vida y si hay que sacrificarse y hacer cosas como estas el bombero lo entiende", aseguró el Jefe del Cuerpo, Mario Oyarzo.

"Veníamos con mucha angustia de ver cómo podíamos subsistir hasta que pase esto y un domingo vengo al cuartel y veo que mis compañeros estaban lavando sus autos particulares y ahí se me ocurrió y me pregunté por qué no hacer esto para los vecinos", relató a Télam Oyarzo.

Las hidrolavadoras, las botas y el agua que se usaban para limpiar las autobombas luego de algún servicio, ahora, además, se utilizan para lavar los autos de los vecinos, que con mucha solidaridad y aceptación, se acercan a Lacroze al 5778 para apoyar a los bomberos en este momento difícil.

Siempre disponibles para dar una mano, de manera desinteresada, solidaria y profesional, los bomberos voluntarios deben encargarse de juntar el dinero que les permita mantener el servicio operativo, el sueldo de algunos de ellos, los gastos diarios y los camiones listos para salir ante cualquier emergencia.

El ingreso económico que antes recaudaban con rifas anuales, habilitaciones de viviendas multifamiliares, negocios, empresas, o con espacio bomberitos - un lugar creado para educar a los más chicos en temas de prevención y seguridad- se vio afectado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

Entonces, tuvieron que reinventarse y así surgió la idea de brindar un servicio de lavado y desinfección de autos.

"La idea fue generar un ingreso y una fuente de trabajo, muchos de los chicos trabajan en ambulancias, servicios médicos o son policías, pero también hay quienes trabajan en gimnasios, como electricistas, o mecánicos; que son rubros que están frenados", sostuvo Oyarzo.

El jefe de bomberos manifestó que "la relación con los vecinos siempre fue muy buena" y que el cuartel "participa mucho con la comunidad festejando cualquier evento y con el tema del lavadero fue bárbaro porque se agotan los turnos rápidos. Viene gente del barrio y de lejos también".

Rosana, clienta del flamante lavadero, contó a Télam que desde que se enteró de la iniciativa lleva su vehículo ahí porque "le da mucha lástima que sean ellos mismos quienes tienen que rebuscarsela para salir adelante porque siempre exponen su vida para todo".

La mujer contó que hace unos años los mismos bomberos a los que hoy acompaña con su "humilde colaboración" fueron quienes le salvaron la vida a su marido al rescatarlo tras un accidente de tránsito: "fueron los primeros en llegar, llevarlo al hospital y avisarme".

La vecina aseguró que difundió la iniciativa entre sus contactos "para que traigan sus autos porque además son reeficientes y te cuidan".