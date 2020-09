Se roció con nafta y se atrincheró con su hijo

El operativo policial en la cuadra de 5 bis, 630 y 631. Llorando, el hombre dijo que no tenía dónde ir/el dia

Una casa, un niño de 11 años y una denuncia por violencia familiar fueron los ingredientes de una dramática historia que se desarrolló en las últimas horas en el límite entre Parque Sicardi y el barrio Aeropuerto, por la que tuvieron que intervenir la DDI La Plata y la fiscal en turno, faltando verdaderamente poco para que se les sumara un experto en negociación.

Es que el protagonista del incidente se roció con combustible y amenazó con quitarse la vida, para lo cual exhibió también un cuchillo a lo largo de un caso que tuvo varios capítulos.

Fuentes judiciales y policiales fijaron como punto de inicio a una diligencia policial que se hizo a las 15 del miércoles en una casa de 5 bis entre 630 y 631, para comunicarle la exclusión de ese hogar a un hombre de 33 años, en el marco de una causa por “protección contra la violencia familiar” que había iniciado su pareja.

Él se retiró del domicilio, aunque no lo hizo solo si no con su hijo de 11 años, “quien en todo momento se negaba a separarse del padre”, dijo un jefe policial, dando cuenta de que el hombre “se marchó en malos términos y negándose a firmar cualquier tipo de diligencia”, lo que no impidió que le restituyeran la casa a la mujer.

De hecho, ella avaló que el nene se fuera con su ex pareja para “evitar más inconvenientes”, amplió la misma fuente, y se puso al tanto de esta novedad al juzgado de Familia en turno.

Cuando faltaban 10 minutos para la medianoche, en la línea 911 recibieron la novedad de que un sujeto se había atrincherado en una casa de 5 bis entre 630 y 631, con intenciones “de prenderse fuego”. Era la secuela de aquel primer incidente.

Los policías del Comando de Patrullas y del Destacamento Aeropuerto que acudieron al lugar confirmaron que el hombre que temprano había sido excluido del domicilio había regresado al lugar resuelto a atarse a un poste de madera en el fondo del terreno, munido de un cuchillo tramontina con el que “amenazaba con autolesionarse todo el tiempo”, dijo el vocero.

De nuevo, no estaba solo. “A su lado se encontraba el hijo de 11 años que apoyaba las acciones de su padre, toda vez que arrojaba piedras a los uniformados y los insultaba”, amplió un investigador.

Una noche agitada

Más allá de este altercado, una vez que pudieron acercarse al hombre y conversar con él, los policías le escucharon decir que “solo quería quedarse en esa casa junto a su hijo porque no tenía dónde vivir”, de modo que la ex mujer volvió a acceder “a la petición y se fue a la vivienda de su hermana”, para evitar más y nuevos problemas, completó la fuente.

Enterados de las últimas novedades, la fiscal María Eugenia Di Lorenzo y el juzgado de Familia en turno -que ya había intervenido cuando el niño se fue con el padre- coincidieron en disponer que se mantuviera una consigna policial a distancia en el lugar, a modo de prevención.

La noche transcurrió sin incidentes, y, para evitar que la presencia de los policías los generara, se replegó la consigna “previa comunicación con los órganos judiciales de Familia y Minoridad”, dijeron desde la fuera, aunque la calma no duraría mucho más.

La fiscal ordenó intentar una nueva mediación con el hombre a través de un familiar de confianza para rescatar sin riesgos al niño y demorar, por su presunta privación ilegal de la libertad, al padre, contemplando como alternativa la intervención de un grupo especializado en negociación en resguardo de la integridad del menor.

De nuevo fue la policía para cumplir con la diligencia, pero se encontró con la casa vacía: el hombre y su hijo no estaban, como tampoco la ex pareja, quien llegó después y les franqueó el acceso para que pudieran secuestrar un trozo de cable color gris y un cuchillo de cocina que había usado el muchacho en el incidente de la noche.

Se abrió entonces una causa por averiguación de paradero y se le dio intervención al gabinete de Búsqueda de Personas de la DDI, que localizó al padre y al hijo, poco después del mediodía, en la misma casa de la calle 5 bis, de la que el hombre no parecía dispuesto a retirarse.

Empezó entonces el último capítulo de esta zaga; el más dramático de todos.

“Me prendo fuego”

Al ver a los policías de la DDI que se presentaron para avanzar con la orden judicial el sujeto se encerró dentro de la vivienda junto con el niño, y, a su lado, “se roció con nafta y amenazó con prenderse fuego si intentaban sacarlo”, dijo una fuente judicial.

Enterada de esta última novedad la fiscal Di Lorenzo decidió ir al lugar para hablar directamente con el protagonista.

“Se pudo retirar sano y a salvo al niño y continuar la charla con el hombre, que, quebrado, se largó a llorar y explicó que no quería que lo separaran del hijo y no tenía a donde ir”, relató una fuente judicial.

Mientras eso pasaba, los policías al mando de Christian Novelino mantenían una custodia en la cuadra, con la directiva de contactar un mediador en caso de que las gestiones no avanzaran. Pasaron un par de horas hasta que el hombre depuso su actitud y se entregó, quedando aprehendido por el delito de “desobediencia”.

Di Lorenzo debe resolver en las próximas horas si pide su detención, por qué delito y, en tal caso, si lo indaga. En simultáneo le dio intervención al Servicio Zonal para que disponga la custodia del niño en la casa de un familiar, ya que “no quería quedarse con la madre”, se informó.

También se le comunicó las novedades al fuero de Familia, a fin de que le de una resolución a este complicado conflicto.

