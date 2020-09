Protestas en el Obelisco y en el interior del país

Con consignas que van desde el cuestionamiento a la continuidad de la cuarentena por el coronavirus hasta el proyecto de reforma de la Justicia, miles de personas protagonizan este sábado un nuevo banderazo contra el Gobierno, con epicentro en el Obelisco porteño, la Quinta de Olivos y réplicas en las principales ciudades del país.

La convocatoria fue, como de costumbre, desde las redes sociales y las manifestaciones comenzaron cerca de las 16 horas.

Además de la manifestación con banderas celestes y blancas en el corazón porteño, cientos de personas se juntaron nuevamente frente a la residencia presidencial en Olivos, sobre la avenida Maipú.

También se concentraron muchas personas con banderas y haciendo sonar las bocinas de sus autos en Mar del Plata, Tucumán, Rosario, Córdoba y distintas ciudades del interior.

“Quiero un gobierno que hable desde la verdad. Quiero que vuelva la verdad a mi país. Como me criaron mis padres y como yo crío a mis hijos. Voy a apoyar siempre a cualquier gobernante, pero los que gobiernan ahora hacen de la mentira una virtud. Y me duele horrores”, le comentó una mujer a TN.

Otro manifestante señaló: “Tenemos que enfrentar al kirchnerismo. No hay que darle tregua a esta gente. Debemos enfrentarlos en la calle, en los medios, en todos lados”.

Una mujer con un barbijo con los colores de la bandera nacional agregó: “Vengo siempre. Lo hago por mis hijas y por mi nieta. No me gusta el abismo hacia donde vamos”. Y mostró a la cámara una bandera con una frase: “La libertad de expresión no se negocia”.