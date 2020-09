El COVID-19 se ensañó con los famosos: ahora Santiago Del Moro y Toti Pasman dieron positivo

Los números del coronavirus crecen en el país y, a la par, son cada vez más los famosos contagiados. En la jornada de hoy se conocieron dos nuevos casos: los periodistas Santiago Del Moro y Juan Carlos "Toti" Pasman dieron positivo a sus hisopados.

Del Moro, quien se encontraba aislado por los positivos de otros miembros de FM 100 como Guido Kaczka, Marcela Tauro, Catherine Fulop, entre otros, confirmó a través de su cuenta personal de Twitter que tiene COVID-19.

"Quería simplemente contarles que me llegaron los resultados del hisopado y soy COVID positivo totalmente asintomático! Todos en casa estamos muy bien! Gracias! Les recuerdo que seguiré transmitiendo mi programa de radio desde casa hasta tener el alta médica!!!", indió en una primera publicación.

"Nos escuchamos mañana en #ELCLUBDELMORO de 6a10 en FM99.9 la Símbolo de cien puntos y muy pronto se viene #MasterChefCelebrity , de paso le mando abrazo fuerte a la distancia a mis compañeros que empezaron hoy a grabar las promos y por obvias razones no pude estar!! Gracias por acompañarme siempre", añadió.

"Me avisaron ayer cerca de las 22.30. Con Juli, mi mujer, tomamos la decisión de hisoparnos el lunes porque ella había estado con su tía, que el viernes dio positivo. Para nuestra sorpresa, ella dio negativo y yo positivo así que se ve que me lo contagié en otro lado", explicó Pasman este miércoles por la mañana en el envío Informados de todo.

"Nunca tuve fiebre. Ayer me sentí un poco cansado pero hoy me levanté mucho mejor. Yo estoy entrenando todos los días en cuarentena y ayer no tenía ganas. Me tomé la temperatura dos veces pero no tenía fiebre, tos apenitas y ayer a la noche no dormí muy bien, se me tapó un poco la nariz. Hoy me levanté con la voz un poco ronca. Pero gracias a Dios me siento muy bien, aunque no hay que subestimar el virus", añadió.

El periodista deportivo participó del programa Almorzando con Mirtha Legrand que se grabó el sábado y se emitió este domingo. "Acabo de hablar con la producción. Les conté la noticia y les pedí disculpas. Hasta ayer al mediodía estaba 10 puntos", reveló.

En tanto, en relación a su programa en la radio, dijo: "En la radio entiendo que no contagié a nadie porque los médicos toman como riesgo 48 horas antes de los síntomas, y yo estuve por última vez el jueves. Después lo hago desde casa el programa así que en ese aspecto estoy tranquilo".