César Banana Pueyrredón: “¡Que me presten unos 20 años más, por favor!”

El parate forzado por la pandemia no ha sido fácil para César Banana Pueyrredón, referente de la balada pop nacional pero mejor referente aún de artista quien, a los 68 años, no le tiene miedo a los cambios y los afronta con el mismo entusiasmo y las mismas emociones de sus orígenes musicales, hace ya más de medio siglo, desde que debutara con el grupo que le regaló su sobrenombre.

En este panorama incierto, que golpeó con fiereza a los trabajadores del arte, muchos se reinventaron. Y en eso anduvo este “influencer del amor” que ha marcado a varias generaciones con sus himnos inmortales.

Banana fue uno de los primeros artistas en lanzarse a la aventura del streaming, tras algunas experiencias en vivo vía redes sociales que, además de no tener la calidad de sonido e imagen con la acostumbra a trabajar, dejaban fuera de juego a sus músicos y técnicos. Solidario como pocos, pronto ideó una estrategia para llevar su show de clásicos a la virtualidad.

Así, tras una primera experiencia muy convocante, en la que vieron su espectáculo familias de todo el país, el creador de éxitos como “Conociéndote”, “Toda una noche contigo” y “Cuando amas a alguien” ofrecerá este sábado a las 22.30 a través de platenet.com su nueva propuesta: “Está en vivo. Volumen 2”.

En diálogo con EL DIA, el multipremiado artista que en 1990 cumplió uno de sus máximos sueños al haber sido invitado por Sting para actuar en el show que ofreció en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo, y que nueve años después cumplió otro al grabar un tema a dúo con Manzanero (“Por una mujer”, incluido en el álbum “Souvenir”), se refirió a su presente personal y profesional, a los desafíos de este mundo virtual y a la vigencia de la canción de amor.

-¿Cómo has vivido esta pausa?

-Estoy bien. Tengo mis momentos depres o bajones como todo el mundo, supongo. Extraño mi staff, cantar en vivo, extraño a mi familia, a mis amigos, al público. Este parate desde lo personal, económico, ha sido insoportable. Lo más rescatable es cómo se multiplicó o se expandió el apoyo de los fans o seguidores. Ese ida y vuelta con la gente me mantuvo siempre activo. Y estoy muy agradecido con la respuesta de la gente a todos los posteos que hacemos o videos que hemos propuesto en mis redes. Ha sido extraordinario.

-¿Fue fácil tomar la decisión de lanzarte al streaming? ¿Cómo vivís esta posibilidad?

-Apenas empezó la cuarentena ya empezamos a trabajar en la posibilidad del streaming. Habíamos hecho algunos vivos por Instagram pero el resultado en el sonido no era lo que queríamos. Y además no podíamos tener ningún beneficio para que los músicos y técnicos (aunque no fueran todos…) puedan ganar una retribución, más allá del contacto fenomenal con la gente. Me hizo muy bien lograr buen sonido e imagen. Y la convocatoria fue muy importante. Me sentí más que satisfecho con la posibilidad de conectarme, y de conmover a los que están detrás de las cámaras. Por eso espero con mucha expectativa esta nueva oportunidad.

- ¿Qué nos podés adelantar sobre este nuevo streaming?

-En este segundo show -que vamos a transmitir desde el Estudio Torrent, como el primero-, me acompañan Jorge Rabito, mi bajista que también toca la guitarra y hace los coros y entiende sólo con una mirada para dónde voy a rumbear en el medio de un tema. Hace más de 30 años que está conmigo. Y Rubén Calegari, mi batero, pero que en este caso tocará percusión (cajón y chirimbolos) para reforzar la idea del clima “acústico”. El repertorio será parecido al primer streaming, pero habrá 3 ó 4 temas que no hicimos antes. Estarán los clásicos de mi etapa solista, los clásicos de la etapa de Banana y algunos nuevos, algún tributo. Sumaremos la inclusión de algunas imágenes en ciertos temas.

-Tocás el piano desde los 10 años. ¿Cómo ha ido cambiando la relación con el instrumento?

-No cambió nada, se enriqueció aún más. Es más que una herramienta fundamental, es un amigo, un cómplice. Como dice una canción mía: “que mis manos griten lo que siento”

-Has hecho otros géneros más allá de la balada romántica pero te encasillaron ahí. ¿Te molestó alguna vez esa etiqueta?

-No. No me molestó nada. Yo no soy un gran romántico en mi mundo personal, por lo menos no como el artista (risas). Cuando compongo una canción de amor, me muevo como pez en el agua. Encuentro las metáforas, me sale natural la rima y las palabras. Sé que mi misión siempre fue (y es) hacer una buena canción romántica, no melosa, no vulgar. Poética y profunda. Es importante hacer cada vez mejor algo que te sale bien…

-Muchos artistas reniegan, en algún momento, de sus grandes hits. ¿Qué te pasa a vos con los clásicos?

-Me encantan los hits y que la gente los cante y participe en los shows. Soy un canceriano típico al que le gusta lo clásico, lo romántico, los recuerdos. Así como guardo en mis cajones cartas de amor, fotos, souvenirs, en el escenario trato de apilar mis canciones más exitosas aunque sea un pedacito de cada una.

-¿Tiene fecha de vencimiento la canción de amor?

-¡No! Por lo menos las canciones sólidas, y que tienen ese algo que hace que sigan vigentes. El amor es algo muy importante en la vida de todos.

-¿Qué opinás de las nuevas formas de cantarle al amor, con palabras y ritmos urbanos? ¿Vale todo a la hora de cantarle?

-Sí, vale todo. Siempre que sea bueno. Algunos códigos han cambiado en las relaciones. Hoy la gente corta una relación por WhatsApp y simultáneamente se conecta por Twitter con su nuevo amor. En mi época había que pararse cara a cara y decir “lo nuestro no va más” (risas). Pero algunos códigos siguen siendo muy válidos. Si por ritmos urbanos te referís al reggaetón, no me llevo bien con esa poética de “bajate la pollerita” y “mové el culito”. Eso no es cantarle al amor.

-Tenés 50 años de carrera y seguís. ¿Qué te hace seguir girando la rueda?

-La emoción. Es lo que ha signado mi vida artística desde el principio y hasta hoy. Me emociona conmover. Me emociona cantar y ver qué les pasa a esas parejas de la primera fila.

-¿Qué señales van a ayudarte a tomar la decisión de bajarte de los escenarios? ¿Pensás en eso?

-No pienso mucho en eso. Los músicos no nos jubilamos. Salvo aquellos que tocan en una orquesta municipal o sinfónica nacional, o del Colón. Es su trabajo y en algún momento le dejan lugar a uno más joven. Pero los artistas cantautores siempre están proponiendo algo. Si tuviera un impedimento físico o vocal tal vez me haría decidir correrme. Pero lo que sí pienso y deseo fuertemente es llegar a estar en un escenario a los 90 años cantando (no haciendo giras, sino en un show con mis amigos) y creo que mi voz va a aguantar bien. Soy un tipo sano, no fumo, no me drogo, y tomo apenas medio vaso de vino con mis amigos en un asado. Mi caudal está intacto a los 68. ¡Que me presten unos 20 años más, por favor!