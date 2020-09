Fue al municipio para plantear un problema que no lo dejaba dormir: el nombre de las "alitas de pollo deshuesadas"

Un vecino de la ciudad estadounidense de Lincoln, Nebraska, se presentó ayer en el municipio ha plantear un problema que no lo dejaba dormir: no llamar más "alitas de pollo deshuesadas" a las "alitas de pollo deshuesadas". Fuera de toda broma, y a pesar de algunas risas de los presentes, dejó en claro el por qué de su postura.

Ander Christensen es el nombre del protagonista de esta historia y, en las redes sociales, ya muchos lo llaman "héroe". “Lincoln tiene la oportunidad de ser un líder social en este país. Hemos estado ignorando casualmente un problema que se ha descontrolado tanto que nuestros hijos están lanzando nombres y palabras, sin entender su verdadero significado, y tratando las cosas como si fueran normales", comenzó indicando ante los legisladores.

“Entro en buenos restaurantes familiares y veo a la gente lanzando este nombre y fingiendo que todo está bien. Estoy hablando de alitas de pollo deshuesadas”, prosiguió, para sorpresa de los presentes.

“Propongo que nosotros, como ciudad, eliminemos el nombre de alas deshuesadas de nuestros menús y de nuestro corazón. Estas son nuestras razones: Número uno, nada acerca de las alitas de pollo deshuesadas en realidad proviene del ala de un pollo. Estaríamos disgustados si un carnicero estuviera etiquetando mal sus cortes de carne, pero luego andamos fingiendo que la pechuga de un pollo es su ala", empezó su argumentación.

“Número dos, las alitas de pollo deshuesadas son solo tiras de pollo, que ya están deshuesadas. No voy a pedir tacos deshuesados. No voy a pedir sándwiches de club deshuesados. No pido reparación de automóviles deshuesados. Es solo lo que se espera ", prosiguió.

“Número tres, necesitamos criar mejor a nuestros hijos. Nuestros niños están siendo educados para tener miedo de tener huesos adheridos a su carne. De ahí viene la carne, crece en huesos. Necesitamos enseñarles que el ala de pollo es de pollo y es delicioso”, cerró.

En nuestro país, el "problema" que plantea Ander podría verse en los llamados "chickens fingers" (dedos de pollo): primero, los pollos no tienen dedos; y segundo, es en realidad pechuga de pollo rebosado y luego frito.