Docente platense denunció haber sido víctima de maltrato policial durante un operativo

Un docente de informática de La Plata aseguró haber vivido una pesadilla junto a su señora en el marco de un operativo policial que comenzó en cercanías de la rotonda de Alpargatas, mientras regresaba desde la localidad de Gobernador Monteverde, y culminó en una comisaría de Berazategui. Según denunció, sufrió maltratos por parte de efectivos policiales.

El denunciante es Pablo Gallina, de 40 años, quien en su relato contó que "el jueves a las 16 horas salí de mi trabajo en Abasto y fui a mi casa en City Bell, por donde pasé a buscar a mi señora. En nuestra camioneta, fuimos hasta la localidad de Gobernador Monteverde a buscar dos placas madres para reparar dos computadoras, porque además de la docencia tenemos un trabajo independiente".

"En el regreso por Av Calchaquí, a la altura de Juana Azurduy, a eso de las 17 30 horas, nos para un patrullero y los policías nos empiezan a dar vueltas. No nos pidieron el Cuidar, tampoco el seguro y después de varias preguntas, porque no sabía bien qué decir, me dicen que tengo la VTV vencida", relató.

A partir de allí me dicen que "me voy a tener que quedar con tu registro y tu cédula verde del vehículo, y me piden que les firme un papel. Además me dicen que si pasa algo el seguro no me cubre. Pero le dije que hay una prórroga por la VTV".

"Me comuniqué con el seguro para solucionar el tema y puse en alta voz para que los policías escuchara que no había problemas en ese sentido", prosiguió.

En ese momento, siguiendo el relato, comienza la pesadilla del profesor de La Plata. "En un momento llega un auto por atrás, veo que viene un tipo grandote a agarrarme. Ahí veo un mal panorama. Me asustó, porque dice: 'flaco, te vamos a arruinar la vida'. Yo le digo a mi esposa que me empiece a grabar la situación. Como pude, tiré el celular en la lona de la camioneta".

"El policía me tira me tiene 40 minutos con la cabeza contra el suelo, luego me tuvo otros 40 minutos contra el capot del patrullero. Yo creo que no le hice ningún mal a nadie, estoy ajustado, presenté toda la documentación incluso sin que me pidieran", sostuvo.

El docente recordó que otro policía le dijo que "iba a hablar con el fiscal y que me estaba metiendo en un quilombo bárbaro, que iban a averiguar mis antecedentes". "Además me esposaron. Jamás en mi vida tuvo las manos esposadas ni sentí tanto susto", señaló.

Al recordar la tensa escena dijo que su esposa se encerró en la camioneta y los agentes intentaron abrirla y que incluso se pusieron a discutir entre ellos. "Ellos estaban muy nerviosos y nosotros, asustados", agregó.

El conductor afirmó que tras la prolongada secuencia los llevaron a un destacamento policial de Berazategui, en la zona de Camino Belgrano, donde finalmente le retuvieron el registro y la cédula verde de la camioneta. Allí, afirmó, los demoraron hasta las 1 de la madrugada del viernes.

"Yo tenía a mis nenas solas en mi casa, me dolían los brazos, la cabeza. Nunca viví una situación así ni sentí tanto miedo, ni siquiera cuando sufrimos un robo en un restaurante viví una pesadilla así", expresó el docente.