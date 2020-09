VIDEO.- El Palihue: secuestraron casi medio millón de pesos en un operativo anti droga

Personal de la Delegación de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de La Plata, a cargo del Comisario Inspector Alfredo Alcaraz, llevó a cabo cinco allanamientos en 97 bis entre 120 y 121; 602 entre 117 y 118 y en calle 1 entre calles 602 y 603, todos en el barrio El Palihue.

En dicho operativo se secuestraron 404 gramos de marihuana; 5 municiones calibre 38 y 1 calibre 9 mm; una balanza; una bolsa con hojas secas de marihuana con un peso de 90 gramos; seis plantas de marihuana de pequeñas dimensiones; 96 envoltorios de nylon conteniendo marihuana en su interior; 28 envoltorios de nylon con cocaína en su interior; una tablet con anotaciones varias; cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo cuya suma asciende a mas de $400.000 en billetes de baja denominación.

Estos allanamientos fueron el resultado de arduas tareas investigativas que el personal policial realizó, tras recepcionar una denuncia anónima que daba cuenta en la vía pública y domicilios en mención se estaría comercializando sustancia estupefaciente.

Las tareas concernientes a establecer la existencia del ilícito denunciado se montaron operativos de vigilancia, filmaciones y placas fotográficas, las cuales indicaban que varias personas del sexo masculino, entre los que se logró identificar a “NN Diego” y “NN Pedro”, comercializaban tanto cocaína como marihuana al menudeo.

Asimismo, una vez otorgadas las órdenes de registro pertinentes por parte de las autoridades judiciales en turno, se debió desplegar un amplio operativo para poder acceder a los domicilios en mención; el personal policial debió camuflar su despliegue desplazándose en un camión no identificable, además de solicitar apoyo del grupo GAD, quienes se apersonaron en el lugar en una camioneta no identificable también camuflada para no ser reconocida.

Asimismo, se identificó a la totalidad de las personas que habitaban las viviendas y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 18 a cargo del Dr. Hugo Tesón y Juzgado de Garantías N° 01 a cargo del Dr. Federico Atencio, ambos del Departamento Judicial de La Plata.