Premios Emmy: con “Succession” y “Watchmen”, HBO ganó la noche

Fue la primera entrega de premios (bueno, después de los Gardel) desde el inicio de la pandemia: en el Staples Center de Los Ángeles estaba Jimmy Kimmel para presentar los 72º Premios Emmy, y un puñado de presentadores que siguieron estrictos protocolos para llegar, pero no hubo público, ni alfombra roja. Para compensar, la Academia tiró la casa por la ventana: en lugar de realizar unas 200 videollamadas para tener a todos los nominados en línea, con el riesgo de siempre (conexiones defectuosas, wi-fi caprichoso), enviaron un equipo de cámaras al domicilio de cada nominado. Al ganador, un hombre envuelto en un traje de ciencia ficción le alcanzaba la estatuilla y, desde su living, sin “feedback”, brindaba su discurso.

Por supuesto, no fue una gran gala: ágil, sí. Se movió rápido, pero sin demasiada gracia. Algunos ganadores pronunciaron discursos emotivos, otros llamaron a votar y levantaron el puño por el poder negro, algunos lloraron. Pero faltaba el calor de la ovación, del aplauso exacerbado. Como si en lugar de crear una ceremonia pensada para la virtualidad, hubieron adaptado la gala tradicional (y hace rato, en crisis) a la era del Zoom. Lo mejor era a menudo cuando la conexión de video desde la casa del ganador se sostenía unos segundos de más, y se escuchaban algunos atisbos de genuina algarabía, abrazos con la mamá, gritos desaforados. Un momento de desfachatez para una gala seca.

Kimmel, siempre suelto, hizo lo que pudo, iniciando la velada con el habitual monólogo que era celebrada en la pantalla de los televidentes por las risas del pasado, por las estrellas sentadas en el teatro en pasadas ediciones, hasta revelar, finalmente, que nadie lo acompañaba. “¿Por qué tenemos una entrega de premios durante una pandemia?”, lanzó desde el escenario Kimmel, para responderse: “¿Saben qué parece frívolo también? Hacerlo cada año. Lo que hacemos no es importante, no va a parar al COVID. Pero es divertido. Y necesitamos diversión. En el confinamiento, nos reencontramos con un viejo amigo que está para nosotros 24/7: la televisión. Y el mundo será terrible, pero la tevé nunca fue tan buena”. Desde los asientos, figuras de estrellas recortadas de cartón lo miraban, impávidos.

Por supuesto, nada de esto le importó a “Schitt’s Creek” o a “Watchmen”, las grandes ganadoras de la velada que celebraron en el living como si estuvieran en el teatro, como si no hubiera pandemia. Mal no está: a diferencia de los títulos deportivos, donde los competidores pueden afirmar que no estaban en condiciones óptimas, la televisión está en un momento de gran producción y con más jueces que nunca, con el mundo encerrado en casa, sin cines ni teatros.

La entrega de premios se puso en marcha con una seguidilla de galardones para “Schitt’s Creek”: la serie canadiense, sin emisión en Argentina, comenzó ganando premios actorales para Catherine O’Hara (la mamá de “Mi pobre Angelito”) Eugene Levy (el padre de “American Pie”).

Luego, ganó también su hijo Dan Levy, por triplicado: guión, dirección y actuación del reparto. Completaron el pleno Annie Murphy (actriz de reparto) y el premio principal de la categoría, mejor comedia: la serie ganó todos los premios mayores de su área, siete, que sumó a los dos galardones que conquistó en las galas previas, que premian las categorías técnicas. Insólito: durante cinco temporadas fue ignorada y de golpe los votantes decidieron que era una serie merecedora de todo.

El show de “Watchmen”

Llegó luego la hora del show de “Watchmen”: la serie, la más nominada del año (26) venía de llevarse 7 premios en las galas previas, y conquistó, en los premios a las miniseries de la temporada, cuatro galardones más, incluyendo el principal.

La cosecha de “Watchmen” comenzó con el galardón a Regina King, su protagonista. Merecido, aunque también relegando a figuras como Cate Blanchett (“Mrs. America”, que se estrena mañana por Fox Premium) y Octavia Spencer (“Self Made”). El galardón a mejor actor de miniserie fue para Mark Ruffalo: interpretó a dos personajes, uno con problemas de salud mental, en “I know this much is true” (HBO), para ganar un Emmy. Y ganó un Emmy. Yahya Abdul-Mateen II y el guión completarían la cosecha de “Watchmen”.

Llegaba entonces la hora del drama. Considerada la categoría principal, era una categoría bastante cantada: “Succession” (18 nominaciones en total, 3 premios en la gala previa) asomaba como la candidata.

Así fue: salvando el premio a actuación femenina (Zendaya, por “Euphoria”, y por encima de Olivia Colman y Jennifer Aniston) y los premios de reparto, “Succession” ganó todo (actuación masculina, dirección, guión y serie dramática). Como “Schitt’s Creek”, había sido ninguneada el año pasado. Cosa de los votantes de los Emmy

Así, la gran ganadora de la noche fue HBO: Netflix llegó a la velada como la cadena más nominada (123 nominaciones en los premios técnicos, 37 más en la gala principal), y sin embargo, en la noche de los premios grandes ganó apenas un premio (para la dirección de “Poco Ortodoxa”), más otros 19 en los rubros secundarios. En estas categorías había empatado con HBO, que ganó cuatro de los premios grandes con “Watchmen”, uno más por “Euphoria” y cuatro más por “Succession”, 28 en total.

Reflejo de la tevé de hoy: Netflix es la plataforma más popular, pero hace rato no tiene shows que apasionen. Esos shows que todos discuten salen cada vez más de múltiples plataformas, pero siempre está metido en la discusión HBO. Por apostar a calidad antes que cantidad.

LOS GANADORES

Drama

“Succession”

Actor de Drama

Jeremy Strong, “Succession”

Actriz de Drama

Zendaya, “Euphoria”

Actor de Reparto de Drama

Billy Crudup, “The Morning Show”

Actriz de Reparto de Drama

Julia Garner, “Ozark”

Dirección de Drama

Andrij Parekh, “Succession”

Guión de Drama

Jesse Armstrong, “Succession”

Comedia

“Schitt’s Creek”

Actriz de comedia

Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

Actor de comedia

Eugene Levy, “Schitt’s Creek”

Actor de reparto en comedia

Dan Levy, “Schitt’s Creek”

Actriz de reparto en comedia

Annie Murphy, “Schitt’s Creek”

Guión de comedia

Dan Levy, “Schitt’s Creek”

Dirección de comedia

Andrew Cividino, Dan Levy, “Schitt’s Creek”

Programa de variedades

“Last Week Tonight with John Oliver”

Miniserie

“Watchmen”

Actor de Miniserie

Mark Ruffalo, “I know this much is true”

Actriz de Miniserie

Regina King, “Watchmen”

Actor de reparto de miniserie

Yahya Abdul-Mateen II, “Watchmen”

Actriz de reparto de miniserie

Uzo Aduba, “Mrs. America”

Dirección de miniserie

Maria Schrader, “Poco ortodoxa”

Guión de Miniserie

Damon Lindelof y Cord Jefferson, “Watchmen”