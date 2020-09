Alumnos armaron una miniserie por WhatsApp sobre un clásico nacional

El desasosiego no se quedó con el alma de los adolescentes del colegio secundario Obispo Anunciado Serafini, del barrio Mondongo. Un grupo de estudiantes de sexto año, que este año tuvieron que cancelar la mayoría de los planes de festejos para terminar su paso por la educación media se subió a la propuesta de la docente de Prácticas de Lenguaje, y entre todos armaron una miniserie basada en la emblemática comedia costumbrista “Esperando la carroza”, que en este 2020 cumplió 35 años. Se transformó en un puente para sostener vínculos, coinciden los protagonistas. Ya armaron un trailer, dos capítulos y van por el tercero de siete u ocho episodios de 5 minutos cada uno. Por ahora se difunde en el campus educativo del colegio, pero tienen toda la intención de subirlos a la red social YouTube.

Hay una práctica arraigada en el establecimiento educativo de 117 y 67: los alumnos piensan una obra de teatro y al finalizar el año la adaptan y la llevan a las tablas. Este año, la pandemia destrozó todos los planes: los artísticos y los festivos. Pero no todo está perdido. La creatividad de la profesora María López Anaya despertó el interés de un grupo de los 38 alumnos de sexto año y más de una decena de adolescentes se subieron a esa aventura: cada uno graba su participación en el celular y luego lo pasa por WhatsApp a la sala de edición, que está en la casa de una de sus compañeras, Marianela, quien une las partes y ensambla cada capítulo. Ese recorrido los entusiasma y reciben excelentes comentarios por cada trabajo realizado.

La adaptación del guión que dejó escenas marcadas a fuego en el país (“tres empanadas”,” Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles”) también incorporó a la pandemia, para renovar la propuesta y dejarle el sello del fenómeno que marcó al mundo en 2020.

“Cuando nos dieron la propuesta nos gustó mucho y le dijimos que avancen con el proyecto. Se habían quedado sin viaje de egresados, sin fiestas, sin nada”, dijo una de las autoridades del colegio.

López Anaya, docente de prácticas del Lenguaje contó que esta tarea extracurricular la propuso, en gran parte, porque se trata de un grupo al que le encanta lo artístico y es sumamente colaborativo.

Tras elegir los personajes, así quedó el elenco: Mamá Cora es Micaela Oliver; Susana es interpretada por Justina Correa; Elvira, por Agustina Costantini; Bautista Sossi se encarga de Antonio; y Sergio lo hace Ailen Zingoni; Nora es Michella Lattiano; Jorge lo interpreta Marcos Maggi y Matilde está encarnada por Pilar Naiouf. La edición está a cargo de Melina Villanueva.

López Anaya lleva 25 años como docente. “Nunca viví algo así. Tan extraño, tan diferente. Pero el espíritu y la actitud de los chicos llevó a que todos nos animemos a trabajar en este emprendimiento que está saliendo muy bien”, dijo la profesora, orgullosa de sus alumnos y alumnas. Y agregó: “es feo trabajar lejos de los chicos, pero hay que respetar la situación sanitaria”.

Este año los chicos iban a realizar la obra Drácula, la cuarentena por la pandemia de coronavirus truncó los planes. Pero desde abril adoptaron este proyecto audiovisual .

LOS PROTAGONISTAS

Micaela Oliver (Mamá Cora, quien fue interpretada por Antonio Gasalla en la película), contó que “esto nos ayuda a despejarnos un poco. Es una sensación fea la que tenemos, porque nos hubiera gustado compartir presencialmente este año. Estamos todos juntos desde chiquitos y jamás nos imaginamos un fin de ciclo de este modo. Lo único que pudimos hacer en este 2020 fue el Ultimo Primer Día”, el festejo que se hizo un hábito en la Ciudad en cada comienzo de ciclo escolar para los alumnos del último año de las escuelas secundarias. Luego llegó la cuarentena y se dejaron de frecuentar. Se comunican por la plataforma Zoom, donde hablan sobre el proyecto, los avances, lo que se hizo y lo que falta realizar.

La alumna cuenta que “jamás interpreté a una señora, menos como Mamá Cora. Como no tengo ningún prejuicio lo elegí yo y me encanta hacerlo. Hace y dice cualquier cosa. Lo que se le viene a la cabeza”. Micaela aún no eligió la carrera que va a elegir en el próximo ciclo de estudio, pero está vinculada a la comedia musical.

“Esperamos que con este ejemplo otros cursos también se animen a crear”, dijo una de las alumnas

Bautista Bossi es Antonio, el personaje que interpretó Luis Brandoni. El alumno contó que “el personaje no tiene nada de mí. Y eso es lo que me encanta. Hacer un rol totalmente opuesto a mi forma de ser. Está bueno este proyecto porque nos distrae. Veníamos mal de ánimo por todo lo que nos postergó la pandemia y esto nos permite disfrutar el contacto, al menos virtual. Estaría bueno que otros colegios pudieran replicar una experiencia así, en estos tiempos tan difíciles”.

El adolescente empezó días atrás con el curso nivelatorio para ingresar a la facultad de Ingeniería. Le gusta la ingeniería industrial. “Parece lo opuesto a la actuación, pero son dos cosas complementarias que disfruto mucho, pensando en que ni siquiera la cena de fin de año vamos a poder hacer, aunque no pierdo las esperanzas que algo se podrá hacer antes de fin de año”.

Algunos alumnos hacen las escenas filmados por sus familiares. Otros lo hacen solos. Y todo se eleva a la mesa de edición, cuya responsable es la alumna Melina Villanueva, quien aplica lo que aprendió en los talleres de la escuela de arte de la Municipalidad y que ella cursó el año pasado. “Cada capítulo lleva su tiempo hasta que logro armar cada uno. Pero me encanta. Es muy difícil estar motivados con tantos planes cancelados, pero esto nos permite estar juntos, de alguna forma, al menos en forma virtual. Estamos llenos de emociones encontradas, y esta miniserie la estamos disfrutando minuto a minuto”.

“Todo sale de las profesoras de Práctica de Lenguaje y de Música, que propusieron esta idea. Los chicos la llevan adelante con mucha entrega. Esperamos que con este ejemplo otros cursos también se animen a crear”, dijo la alumna que tiene en su mira estudiar la carrera de Cine.