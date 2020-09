JetSmart, otra aerolínea en crisis en Argentina: "Son demasiadas decisiones contra nosotros"

Las aerolíneas están atravesando una fuerte crisis en nuestro país: mientras algunas como Latam decidieron marcharse, otras como JetSmart tratan de permanecer en la Argentina pero se encuentran preocupados por las decisiones que toma el Gobierno Nacional. En relación a esta última, el gerente general Gonzalo Pérez Corral habló con el portal de Infobae y aseguró: “Vamos a tratar de permanecer en la Argentina, pero son demasiadas decisiones contra nosotros”.

En relación a cómo es la situación actual, indicó: "Hemos presentado un protocolo nuestro para seguridad, prevención y sanitación de aviones en todas las etapas del viaje. Ojalá haya protocolos centralizados. No sabemos si se exige o no un test, si hay cuarentena a la llegada a una provincia. Necesitamos tener alguna previsibilidad y centralidad en las decisiones que se apliquen a todos por igual, si no, sería una locura para nosotros y para los pasajeros".

Y añadió: "Hemos sido cautelosos y eficientes en poder mantener la caja al mínimo de gastos, bajar los costos; por suerte, tenemos una estructura ágil y simple. Hemos accedido a los programas de Gobierno que también nos ayudan, hemos recibido quitas de varios proveedores y obviamente el aporte de los socios de la compañía, que apuestan por el país y creen que esto es algo circunstancial, que va a pasar, y que el proyecto es de largo plazo".

En relación a sí evaluaron irse del país, aseguró: "Tenemos un proyecto de largo plazo en la Argentina, que también involucra a otros países de la región. Estar en la Argentina es importante, más allá de la pandemia tenemos otros problemas particulares como empresa que tienen que ver con decisiones políticas. Queremos fortalecer la posición argentina, queremos seguir volando desde El Palomar, queremos incorporar los tres lugares que tenía Norwegian en el Aeroparque. La ANAC nos autorizó en diciembre a usar de manera indistinta esos lugares, pero desde el cambio de Gobierno hemos tenido algunos problemas en instrumentar estos acuerdos y esperamos que esto pueda resolverse para garantizar la continuidad de la compañía".

En relación a esto último, indicó: "Entendemos que hay detrás un plan para favorecer al operador más importante del mercado. No hay mucho argumento para cerrar un aeropuerto con todo lo que significa en conectividad, en empleo. Es un aeropuerto al que llega el tren, un proyecto bien popular y democrático, que suma más gente al sistema aéreo", mientras que afirmó que hay un "clima hostil" hacia las empresas low cost.

Por último, y ante la consulta de si retomarán los vuelos con tarifas bajas, respondió: "Vamos ajustando en función a la oferta y la demanda. Probablemente con los vuelos iniciales estén más bajas y cuando haya más demanda se empiecen a acomodar un poco. La pauta es tratar de ofrecer tarifas siempre razonables y empezar a sumar financiación sin interés".