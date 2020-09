Nancy Dupláa y las consecuencias por su ideología política: “Cuando vamos a lugares medio cajetillas siento la hostilidad”

Nancy Dupláa, quien tiene una postura política marcada en favor del gobierno, manifestó que a veces siente la hostilidad de la gente que piensa diferente cuando acude a lugares que son frecuentados por personas que se encuentran en buena posición económica. “Lugares medio cajetillas”, dijo la actriz.

“Más allá de la acción, el hecho de estar comprometidos políticamente ¿tiene algún costo negativo?”, consultó Estelita. “Sí, un montón”, afirmó Nancy y aclaró que no es suficiente en comparación a lo que a ella le produce “tener una convicción y poder decirla”. “Si no podría decir la convicción que tengo, que me viene de las entrañas, de la profundidad mía, no sería feliz. Yo prefiero ser feliz y bancarme el costo de lo negativo. Me lo banco. Es duro".

Al ser consultada sobre los lugares en los que más lo siente -"y decís ‘esto es un garrón’"- la actriz aseguró que le sucede en la vía pública: “En la calle, en los vínculos sociales, en los lugares donde vas. Si vas a un lugar medio cajetilla yo siento la hostilidad. Estos últimos años sentí la hostilidad”.

“A mí no me hables por abajo porque yo te escucho", remarcó y agregó que le gustaría que lo que susurran cuando la ven le gustaría que se lo digan “en la cara”.