El nuevo emprendimiento de Flavia Palmiero en plena pandemia

Dicen que en la cuarentena hay que reinventarse. Empezar a administrar los tiempos, las emociones, la nueva rutina que obliga el aislamiento y, si es posible, encarar actividades o proyectos que generen satisfacción.

Ese es el camino que eligió Flavia Palmiero, que se embarcó en un nuevo viaje en el mundo de la moda con el diseño de trajes de baño. Desde el vamos, Flavia señaló que "necesitaba hacer algo para no angustiarme". Y esa fue la punta de lanza para encarar esta nueva aventura.

“El primer tiempo estuve muy bloqueada, triste y preocupada por todo lo que estaba pasando. Y necesitaba conectarme con alguna actividad porque, si no, iba ser muy difícil para mí”, contó.

Sobre la novedosa idea contó que "hacía rato que tenía ganas de sacar una marca personal, sobre todo, teniendo en cuenta la relación que tengo con mis seguidores. Y, en medio de ese encierro, me conecté con la playa que es un lugar de libertad, de naturaleza, de sol, de paz y de alegría. Es decir que pensé en todo lo contrario a lo que estaba viviendo. Y eso me hizo muy bien. Así que no lo analicé demasiado y me tiré a la pileta".

Sobre el proceso, contó que "dibujé seis modelos de mallas y bikinis, empecé a buscar las telas, me sumé a una amiga que sabe mucho de venta online y, a pesar de haber armado todo en plena pandemia, pude lanzarlo para la primavera que era lo que yo quería".

"Pero la verdad es que hice esto para no volverme loca y no angustiarme", reveló.