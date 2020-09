Funcionario de Corrientes acusado de abuso le decía a sus secretarias que debía eyacular por indicación de una prepaga

Una denuncia penal por abuso sexual recayó en el exsenador y diputado de la provincia de Corrientes Manuel Antonio Sussini y desató un escánadalo a tal punto que fue separado de su cargo que ocupaba como asesor del gobernador Gustavo Valdes tras un decreto emitido por el propio Ejecutivo provincial. A Sussini en principio se lo empezó a investigar por manipular a sus víctimas para que lo masturbaran, por indicación médica de su obra social prepaga a fin de curarse de una enfermedad. No obstante, en la Justicia de revela un más amplio, ya que el legislador carga con una carátula por distintos delitos sexuales como “privación ilegítima de la libertad, abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia de una menor de 18 años y coacción”

El caso salió a la luz a partir de audios difundidos por medios de información correntinos que ya forman parte del expediente judicial. “Me dijo que tenía problemas de salud y que tenía que hacerse un estudio que consistía en la muestra de su semen. Lo que yo tenía que hacer era ayudarlo a él, masturbándolo, porque con su enfermedad no podía, no se sentía cómodo y conmigo sí, porque tenía confianza. Me insistió varias veces ese día. Le dije que no y me asusté”, se escucha a una de las víctimas en uno de los audios que obtuvo la prensa local.

En otra de las conversaciones que compromenten Sussini, quien también ostenta el cargo de presidente del Foro de Corredores de Integración Regional UPN Mercosur y vicepresidente de la Región del NEA UPM Mercosur, una joven de 21 años habla con el acusado y con una secretaria suya. La chica le pregunta al legislador si la mujer "sabe lo de la prepaga". "Me habló de que ella le estaba haciendo la paja", agregó la chica. "En realidad no es paja”, respondió Sussini. En tanto que a la secretaria le comenta: “Bueno, que le hacías acabar con la mano. Me pidió que yo haga la segunda etapa porque vos no podías. Le dije que no otra vez y que no me lo vuelva a preguntar porque ya me pidió cinco veces y las cinco veces le dije que no”.

La situación fue resuelta por el ex legislador con otro treta absurda, aduciendo que la prepaga tenía que definir quién continuaría con el servicio. "Yo voy a ir hoy a la tarde a la prepaga para preguntarle algunas cosas: si es verdad eso que hay que acostarse, que hay que hacerle el amor, que usted tiene que acabar, que ponen chicas para que se acueste con alguien que está enfermo”, interpuso la joven devenida en denunciante.

La joven se dio cuenta de la maniobra de Sussini por captar a una nueva víctima. "La primera vez que yo me senté acá fue una semana después de venir, usted me contó lo que hacía ella", dijo la chica. A eso, Sussini respondió que "cuando ella diga que no lo puede hacer más, se continúa con la chica que viene”. La denunciante agrega que “la primera vez que me contó eso me dijo que se tiene que acostar conmigo, que yo era de su confianza”. Pero él la volvió a interrumpir: "Vos o la que me manden. Vos tenés que cumplir con la prepaga. Después vas a ver y te voy a tapar la boca”.

En el diálogo que fue por teléfono la denunciante le manifiesta al dirigente que “yo le pedí inocentemente desde el pueblito de mierda del que vengo un lugar para trabajar decentemente. Y me viene a decir ‘vos sos de mi confianza, te voy a pagar tanto’. Me nombró una cantidad de plata, estudios y le dije que no, que yo vine a trabajar decentemente. Mis papás me preguntaron qué hago. Les mentí: les dije que trabajo de secretaria arreglando papeles. Qué tal si le digo a mi papá: ¿Sabe qué? Trabajo en la parte de personal, Don Manuel no me dijo ‘mirá, es tema de salud, yo necesito esto, esto y esto’”.

Sussini agrega que "no puedo decirte esto por teléfono". También explicó que las muestras de semen eran enviadas a un laboratorio de Buenos Aires para la realización de las estudios.

Y la joven prosigue: "Cuando me dijo tanta plata, te pago esto, te pago lo otro, el estudio, me trató de prostituta. Me dijo ‘vos te acostás conmigo por temas de salud’. Así, con palabras: ‘Esto es recíproco: tenés que entender que esto es un trabajo’. Me trató de prostituta, me habló de plata. ‘Necesito que así como yo te doy, vos tenés que darme’. La segunda vez que usted me pidió eso, yo grabé todo. Tengo videos, tengo audios. Me desperté y decidí esperar a ver qué es lo que sigue. Me volvió a pedir, me volvió a pedir. En la cocina me dijo ‘¿este lunes por lo menos te animás a hacerme la muestra porque la secretaria no sé si va a poder?'".

El ahora ex asesor del gobenador respondió "tuve cincuenta secretarias".

“No necesito la fortuna del mundo. Soy decente, tengo valores y mis papás me enseñaron que tengo que cuidar mi cuerpo”, respondió ella.

El caso recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 6, a cargo de la jueza Graciela Ferreyra, con apoyo en la fiscalía de Instrucción Nº 3 presidida por Mónica Espíndola. En este marco, se investigan casos que complican al funcionario, entre estos la posible comisión de abuso a dos adolescentes que llegaron a la ciudad de Corrientes desde pueblos del interior. En tanto, la obra social evalúa iniciar acciones legales contra Sussini por usar su nombre para cometer delitos sexuales.

Asimismo, el Poder Ejecutivo de Corrientes emitió el decreto 1.765 para desplazarlo del cargo. El viernes el acusado debió presentarse a declarar ante la Justicia, pero no lo hizo. Según medios locales, el presunto abusador sexual “recibió la prisión domiciliaria que le fue otorgada por la Justicia debido a su estado de salud”.