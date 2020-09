Informe pincha: a la espera de respuestas para cerrar refuerzos

Estudiantes está enfocado a intentar cerrar los refuerzos. Una de las prioridades es la la llegada del lateral derecho Leonardo Godoy, mientras que espera una señal en Portugal del Benfica para poder negociar por Cristian Lema, el central que quiere el Chavo Desábato. Aunque aseguran que también hay otros nombres en carpeta para esos puestos.

Otro foco de atención es el de las salidas de los juveniles y de jugadores importantes que no son tenidos en cuenta hoy por hoy. Matías Ruiz Díaz se fue a Brown de Madrin y volvió, Latanzio viene de jugar en Estudiantes de Buenos Aires, Enzo Kalinski no rindió y si bien lo quiere Vélez no hay acuerdo económico y, además, hay sondeos del exterior. En este último caso el Pincha pretende dinero por el año de contrato que queda.

En cuanto a los delanteros, están Leandro diaz, Cauteruccio y Federico González, de quien ya hubo clubes que preguntaron por él. Tampoco hay que olvidarse de Francisco Apaolaza, quien se fue del Pincha cuando llegó Retegui y volvió a préstamo de Instituto de Córdoba. La idea del jugador categoría '97 es quedarse a pelearla. Tiene mucho para dar y quiere ser parte del plantel del Chavo. Mientras que analiza ofertas, su prioridad es quedarse en Estudiantes y lo sabe la dirigencia albirroja.