La oposición apuntó contra la Provincia por las usurpaciones

La polémica por la toma de tierras en la Provincia dominó ayer el clima político de la sesión en la Cámara de Diputados bonaerense, donde desde la oposición intentaron avanzar con un proyecto para la quita de beneficios sociales a quienes participen de usurpaciones, pero no consiguieron respaldo del oficialismo.

La sesión estuvo marcada por los cruces entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Y uno de los momentos más tensos fue cuando la oposición perdió la votación para tratar la iniciativa, firmada por el vidalista Alex Campbell, que promueve el retiro de subsidios y ayudas sociales por dos años a personas u organizaciones que participen de tomas de tierras.

En ese marco, Campbell pidió la palabra apuntó directamente contra el gobernador Axel Kicillof. “Le pido que no sea cómplice de las usurpaciones, que reaccione frente a un delito que se extiende en nuestra Provincia”. Y redobló: “El silencio es ausencia, abandono y complicidad”.

La respuesta llegó de la mano del camporista Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos. “Obviamente que desde el peronismo defendemos la propiedad privada, siempre lo hicimos. Pero le aviso a Juntos por el Cambio que robarle nafta a YPF es un delito”, lanzó, en referencia al concejal de ese bloque de Lanús Alberto Torres, imputado en una causa con esa carátula.

La propuesta de Campbell también tuvo rechazo del diputado Mario Giacobbe, del bloque 17 de Noviembre. “Quitar los planes sociales es impracticable. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Le sacamos la tarjeta alimentaria y la AUH para que ni tenga para comer? No son un premio o un castigo. No resiste el menor análisis. No habla bien de nosotros siquiera poner en discusión este tipo de temas”, afirmó.

Por otra parte, la Cámara baja aprobó la adhesión a un fondo de $5.000 millones para financiar obras en municipios de la Provincia. La iniciativa del Frente de Todos habilita el Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal para la Provincia, presentado por el titular de la Comisión de Presupuesto, Juan Pablo De Jesús.

El fondo se distribuirá 50% por el Código Único de Distribución (CUD) y el restante por el índice de ingresos 2019.