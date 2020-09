El Senado rechazó el fallo que pidió frenar el traslado de dos camaristas

El Senado ratificó anoche el rechazo del fallo judicial que ordenó al cuerpo suspender, como medida interina, el tratamiento de los pedidos de acuerdo de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los dos jueces que integraban un Tribunal Oral Federal con sede en Comodoro Py y durante el gobierno de Mauricio Macri fueron trasladados para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal.

Con el voto a favor del oficialismo y la abstención de la oposición, la Cámara alta aprobó, durante una sesión especial, un proyecto de resolución del senador del Frente de Todos Mario Pais que rechaza lo resuelto por la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal 5, María Alejandra Biotti, en la causa por el traslado de los jueces Bruglia y Bertuzzi.

El interbloque de Juntos por el Cambio se abstuvo de votar la resolución al calificarla como “aberrante y puesta a hurtadillas y sobre la hora para subsanar un acto de suma gravedad” que implicó “desoír una orden judicial”.

Por medio de la declaración promovida por el Frente de Todos, el Senado rechazó “enfáticamente” lo resuelto el 13 de agosto por la jueza Biottio “por resultar una flagrante violación del sistema republicano de Gobierno y de las atribuciones constitucionales de este cuerpo”.

Los senadores “se afirman en plenitud las atribuciones constitucionales que le competen a este Senado en cuyo ejercicio irrestricto corresponde el tratamiento de los pedidos de Acuerdo mencionados precedentemente, sin interferencias de los otros poderes del Estado”.

En la resolución, los legisladores calificaron como “de inusitada gravedad institucional, que importa una violación de las atribuciones constitucionales de este Cuerpo y por ende, del sistema republicano de gobierno, que debe ser rechazado con énfasis” a la medida dictada por la magistrada.

La decisión de la jueza

El 13 de agosto pasado, poco antes de la sesión del Senado, la jueza Biotti envió un oficio al Senado para ordenarle la suspensión preventiva de los pliegos, cuyo ingreso formal al cuerpo estaba incluido en el temario.

Los senadores del Frente de Todos consideraron improcedente la medida y en una votación en la que la oposición de Juntos por el Cambio se pronunció en contra, la Cámara alta avanzó ese día con el ingreso de los pliegos.

En su discurso durante la sesión de hoy, Pais declaró que en el fallo definitivo emitido por la jueza el 21 de agosto “reconoce la pertinencia de lo actuado por el Senado” y rechaza el amparo presentado por los jueces.

“La orden que nosotros desoímos reafirma que interfería en forma ilegítima en una esfera exclusiva del Senado protegida por la Constitución nacional. Esto no significa que estemos inmunes a la revisión judicial pero esto no puede ocurrir cuando hacemos el procedimiento (de ingreso de los pliegos) sino después”, explicó el senador, al señalar que “el control de constitucionalidad no puede ser preventivo”.

Para la senadora de la oposición Silvia Giacoppo “el Senado no puede incumplir una resolución judicial pero sin embargo lo hizo”.

Con el impulso desde el kirchnerismo, mientras, la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores debatirá hoy seguirá tratando el traslado de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La audiencia de la comisión que preside la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, se realizará por videoconferencia y está prevista para las 10.30.

La discusión prevé nuevas tensiones entre el oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio, que considera que esa audiencia debería declararse nula (ver aparte).

El conflicto se inició cuando el oficialismo planteó en el Consejo de la Magistratura revisar esos traslados al entender que fueron dispuestos de manera irregular, tanto por las diferentes funciones de los cuerpos que integraron antes y la falta de acuerdo del Senado para que se concretara esa medida.

Bruglia y Bertuzzi acudieron mediante un recurso de “per sáltum” a la Corte Suprema de Justicia para evitar que el Senado nacional los remueva de sus cargos y, en simultáneo, apelaron el rechazo del amparo que presentaron contra la revisión de sus traslados.

Sin embargo, hasta ayer el máximo tribunal de Justicia no tomó ninguna decisión en cuanto al reclamo de los camaristas, aunque fuentes judiciales aseguran que el caso ya comenzó a ser analizado el último martes.