Toquinho: “El tiempo no borra lo que arde en el alma”

Siempre es difícil pensar y escribir una introducción para un entrevistado que no la necesita, pero lo es mucho más cuando se intenta -pecando con ingenuidad- hacerle justicia a su nombre con una selección de palabras que se aproximen siquiera a su prosa; una prosa que penetra almas y que lo llevará a decir, como quien dice buen día, que “tocar la guitarra, para mí, es respirar con las manos, y la música es aire en forma de acordes”. Mejor dejarlo ahí y presentarlo, sin más: Toquinho.

Desde São Paulo, donde nació hace 74 años bajo el nombre de Antônio Pecci, el guitarrista y cantautor brasileño dialogó con EL DIA a propósito del primer show por streaming que ofrecerá desde su casa el próximo 26 de septiembre, a través de la plataforma Ticket Hoy, y que se transmitirá en vivo en Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, México, Chile, Estados Unidos y España.

Será para el hijo prodigio de la Bossa Nova, que le debe su nombre artístico a su madre, quien cariñosamente lo llamaba “toquinho de gente” por su contextura “pequeñita”, la antesala del reencuentro presencial con los argentinos cuando, el 1 de mayo de 2021, en el teatro Gran Rex, celebre junto a María Creuza los 50 años de su debut en el invierno de 1970 en la sede porteña de La Fusa, el mítico movimiento musical comandado por Vinicius de Moraes, con quien creó una de las asociaciones más prolíficas de la música popular brasileña.

Juntos crearon cerca de 120 canciones memorables, grabaron más de dos decenas de discos -tanto en Brasil como en el exterior- y realizaron más de mil actuaciones en escenarios brasileños, europeos y latinoamericanos.

Toquinho, que se había iniciado profesionalmente en 1966 con la publicación del disco instrumental “La guitarra de Toquinho”, obtuvo su primer suceso a los 24 años con la composición “Qué maravilla”, que realizó junto a Jorge Ben Jor. Tras ese éxito comenzó a participar en comedias musicales televisivas y en importantes festivales de la canción popular.

Referente indispensable a nivel internacional de la música carioca, lleva registrados por su cuenta más de 50 discos y, cómo dirá más adelante, no piensa en bajarse de los escenarios porque “el placer del arte alimenta el coraje de continuar”.

-Argentina fue, de alguna manera, el escenario en el que despegó su exitosa carrera. ¿Cómo ha sido, desde entonces, su relación con nuestro país?

-Desde mi primer trabajo en La Fusa, en 1970, con Vinicius de Moraes y Maria Creuza, Argentina ha sido un baluarte constante en mi agenda, especialmente en los espectáculos donde actúo con Maria Creuza, renovando siempre la importancia de ese espectáculo en La Fusa. Brasileños y argentinos se confunden en sus deseos y costumbres y la música es una de esas conexiones llamativas, así como el fútbol, que genera una gran competitividad, pero una inmensa admiración por ambos lados. ¡Somos hermanos en tantas cosas!

-¿Cuál es el recuerdo más bonito de sus vivencias con Vinicius de Moraes?

-Durante 10 años creamos una amistad que iba más allá de la relación profesional. Fuimos directos el uno con el otro. La diferencia de edad nunca se interpuso. El mayor respeto por Vinicius fue tratarlo como a un igual. En muchas situaciones era más joven que yo. Los desacuerdos siempre se han tratado con objetividad y sin amargura. A pesar de tantas canciones, y discos, y conciertos, viajes y emociones vividas a través de la música, lo que más extraño son los momentos más simples, las interminables charlas alrededor de las mesas, el Vinicius coloquial y familiar, abierto y vulnerable como cualquier otro ser humano. Extraño al poeta cotidiano, con quien aprendí a valorar el respeto por la humanidad.

-Si mira para atrás, a sus inicios, ¿qué queda de aquel jovencito lleno de ilusiones que salía a comerse el mundo con una guitarra en la mano?

-El gran desafío es la música en sí. La búsqueda constante de lo inédito que puede aparecer en el siguiente acorde, en la armonía aún desconocida, pero siempre buscada. Parece que el tiempo se instala en esta obsesión por lo perfecto y continúa la sensación de renovación constante y mejora continua. La música nos empuja a tiempos siempre nuevos.

-¿Cómo es hoy su relación con la guitarra después de tanto tiempo?

-La guitarra se convirtió en la extensión de mi propio cuerpo. Cada día me dedico más, como si el instrumento fuera un recién nacido, siempre exigiendo mejores cuidados; y el instrumentista, un padre extremo, ambos completándose, permitiendo que la vida los confunda en madera y piel, cuerdas y corazón. La guitarra me hace dialogar con Dios y la música es la escritura de ese diálogo. Tocar la guitarra, para mí, es respirar con las manos, y la música es aire en forma de acordes. Mi sudor huele a madera que me toca el pecho y mi frecuencia cardíaca está regulada por la vibración de las cuerdas del instrumento. La guitarra es mi psicóloga, mi amuleto, mi trinchera. Toco la guitarra, estudio, todos los días. Llego tarde a las citas porque estoy tocando la guitarra, para mí es un placer, no hay peso de profesionalismo, que viene después. Marcello Mastroianni dijo que “ser actor era un sacrificio, pero era mejor que trabajar”. Tocar la guitarra es mucho mejor que trabajar.

-Con tantos años de carrera, ¿qué es lo que lo incentiva a seguir girando la rueda?

-¡Es un paseo continuo! Cada año se fortalece al siguiente y las décadas se diluyen en el descubrimiento de nuevas técnicas y en la extensión del vigor amplificado por las conquistas y éxitos. El tiempo no borra lo que arde en el alma. Esta larga trayectoria solo se puede lograr con gran dedicación. Me considero un artesano, siempre apoyado en la guitarra que representa el inicio y desarrollo de todo. Y la música siempre será una llama para calentar mi dedicación al instrumento. Además, tengo el privilegio de haber trabajado con socios que siempre han valorado mis composiciones. Estudio todos los días buscando nuevos acordes y armonías. Me encanta hacer lo que hago, el escenario es la extensión de mi hogar. En él soy sencillo e íntimo con el público. Pienso mucho en la canción “Para vivir un gran amor”: “No camino solo / solo camino en buena compañía / con mi guitarra / mi canción y mi poesía”. En cada espectáculo celebro mi formación musical, que me permitió desarrollarme. En medio de esta trayectoria de aprendizaje, surgieron alianzas que valoran mucho mis composiciones. El resto, la vida se encargó de mostrarme valores y caminos que supe aprovechar utilizando mi mayor talento: el de instrumentista. Por eso, hay una celebración por cada nuevo acorde, cada subida al escenario, cada disco grabado, cada aplauso del público que se renueva por muchas generaciones.

-¿Cómo ve la escena de la Bossa Nova? ¿Qué opina de las fusiones y los nuevos abordajes del género que llegan de las nuevas generaciones?

-La Bossa Nova se renueva siempre en el avance de generaciones que adoptan sus características con naturalidad y cada vez más. A veces incluso de forma inconsciente, porque la esencia de la Bossa Nova se inserta en la evolución de nuevos talentos. ¡De repente parecen listos!

-Dicen que toda crisis es una oportunidad. En el terreno de lo artístico, esta crisis, ¿es estimulante para la creación artística?

-Las crisis son una fuente de renovación, tanto en el espíritu como en la creatividad para sortearlas. La necesidad crea capacidad. En medio de esta pandemia, obligados al aislamiento, nos damos cuenta de que la soledad es el mayor bien del alma. Y se abre en nosotros un volumen optimista de estrategias que favorecen nuestra convivencia con nuevas dificultades. El arte es la solución más curativa para este período de preparación para un futuro más prometedor. ¡Y vendrá!

-¿Qué es lo que más le afecta de lo que sucede en su país?

-La vanidad de los políticos y su inmadurez para manejar problemas que requieren sentido común y determinación para ser resueltos. Por otro lado, me entusiasma la capacidad del pueblo brasileño para encontrar formas de superar las adversidades y encontrarlas siempre.

-¿Ha encontrado algo positivo frente a este presente?

-Siempre tiene buenos lados. Exprimo la vida como un “jugo”, aprovecho todo. Siempre tengo planes pero no experimento una “felicidad futura”. El estado de felicidad se fragmenta en segundos, minutos, horas. Tenemos que agarrarlo con uñas y dientes. Estoy trabajando en un proyecto para niños que se ve hermoso y de gran tamaño. Es la dinámica de la vida, gira, no hay forma de detener la rueda.

-¿Le provoca miedo la incertidumbre? ¿Piensa en cómo y cuándo se volverá a la “normalidad”?

-Pocas cosas son insuperables. El placer del arte alimenta el coraje de continuar. Construimos una nueva normalidad con cada cambio inesperado. Y así nos vamos, con valentía y renovado entusiasmo.

-¿Qué lo llevó a animarse al streaming? ¿Le entusiasma las posibilidades de su alcance?

-No hay escapatoria a la necesidad de adoptarlo. O lo usamos o sucumbimos. Entre tantos, hay un aspecto a valorar, la dimensión de su alcance. Estamos en el mundo, a pesar de los muros…

-¿Qué nos puede adelantar del show?

-Estaré en casa, tranquilo y activo. Mostraré canciones que consolidan mi carrera y rendiré homenaje a los socios y amigos presentes en mis 55 años de carrera. Con la participación de Camilla Faustino, una joven intérprete que valora y dinamiza el espectáculo.