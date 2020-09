VIDEO .- “¿Y si tenés que chupar las tetas?”, el exabrupto de Juana Viale que provocó risas en el programa de Mirtha

En el programa de "Almorzando con Mirtha" emitido ayer por la pantalla de El Trece se vivió un divertido momento que tuvo como protagonista a la conductora, Juana Viale, quien está reemplazando a su abuela Mirtha Legrand durante la pandemia de coronavirus.

Todo comenzó cuando la invitada Roxy Vázquez mostró unos tatuajes de estrellas que lleva en su antebrazo. Adrián Suar, quien también estuvo sentado en la mesa, contó por su parte que no tiene diseños en su piel y que le gustaría, en algún momento, hacerse un tatuaje. “Los nombres de mis hijos”, sugirió, como una posibilidad.

Juana, inmediatamente,contó: "Tengo muchos dibujos y algunos que me tatué arriba de otros para taparlos. Pero no tengo nombres, ni una letra. Me parece raro. Mucha gente se tatúa el nombre de sus hijos. En realidad me da a Memento (la película), que se tatuaba todo para no olvidarse. Pero la gente que se tatúa eso, como Dalma y Gianinna, me encanta…”.

En ese momento Sebastian Wainraich, otro de los invitados, recordó que el ex futbolista Leandro Romagnoli lleva tatuados los rostros de sus padres en el pecho. “Eso es para un psicólogo”, manifestó Juana. “Estás haciendo el amor y ves las caras…”, señaló el humorista, entre risas.

Peto Menahem, quien completó la mesa en el mediodía de ayer, le siguió el chiste y dijo: “Cada tetilla es la nariz (de los tatuajes)”. Tentada de la risa, Juana Viale fue un paso más allá y realizó una observación que dejó a todos sorprendidos y provocó las carcajadas generalizadas: “¡¿Y si tenés que chupar las tetas...?!”. “Sacale el vino”, atinó a decir, con cariño, Wainraich y en medio de las risas.