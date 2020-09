Standard & Poor's mejora la calificación de la deuda Argentina y la saca del default

La calificadora Standard & Poor's mejoró hoy la deuda argentina y a raíz de la reestructuración de la deuda con sus acreedores bajo ley extranjera y local ya no está en default.



"Subimos nuestras calificaciones soberanas en moneda local y extranjera de largo plazo de Argentina a 'CCC+' de 'SD'", indicó la calificadora en un comunicado de prensa.



S&P explicó que Argentina concluyó "sus complejas reestructuraciones de deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera por US$ 66,000 millones y más de US$ 40,000 millones en deuda en moneda extranjera bajo ley local, las cuales implican reducciones menores en el valor nominal y, lo que es más importante, una disminución significativa en cupones y alivio al servicio de deuda en los próximos tres años que proporciona un importante espacio fiscal".



La firma calificó al canje de un "importante avance" y agregó que esta nueva situación le "brinda la oportunidad al Gobierno de elaborar un plan más amplio para abordar los diversos desafíos macroeconómicos posteriores a la pandemia, negociar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y trabajar para resolver los atrasos con el Club de París".



Además S&P informó que "la perspectiva estable de las calificaciones de largo plazo pondera los riesgos derivados de los desafíos macroeconómicos restantes -elevada inflación, bajo crecimiento, grandes desequilibrios fiscales estructurales, elevadas necesidades de financiamiento y presión persistente en los mercados de divisas- con un favorable perfil de amortización a corto plazo.



Por ello, extendió también la mejora de la calificación a la deuda soberana de corto plazo en moneda local y extranjera que pasaron a C' de 'SD'.



Además, la calificadora precisó que se tomaron un conjunto de acciones que incluyen el retiro de las calificaciones de los bonos de Argentina incluidos en el canje en moneda extranjera bajo la ley extranjera.



Así, le asignó la calificación de 'CCC+' a los 12 nuevos bonos (moneda extranjera, ley extranjera); subió la calificación de los bonos denominados en yenes bajo ley extranjera no incluidos en la reestructuración a 'CCC+' de 'CC'; reiteró las calificaciones de los bonos bajo la ley argentina que se incluyeron en la reestructuración.



También que asignó una calificación de 'CCC+' a los bonos emitidos bajo la ley argentina como parte del canje bajo la ley local y subió la calificación de varias emisiones de deuda denominadas en pesos bajo la ley local a 'CCC+' de 'CC'.



También destacó el inicio de conversaciones con el FMI para un Acuerdo Stand By revisado (u otro programa) de cara al vencimiento de importantes pagos al fondo a partir de 2021.



La calificadora advirtió que la nota podría ser revisada a la baja "en los siguientes 12 meses si eventos políticos negativos inesperados afectan las expectativas de recuperación económica y de cierta reversión en el deterioro fiscal en 2020".



Este escenario,a segura, podría "dañar la frágil confianza de los inversionistas locales en particular y obstaculizar el acceso a los mercados de deuda denominada en pesos".



También asentó que podría subir la calificación si "durante los próximos 12 meses luego de la exitosa negociación de un nuevo programa con el FMI que aligere el pesado calendario de pagos" y si Argentina consigue "una recuperación económica más pronunciada, que respalde resultados fiscales más sólidos y menores necesidades de financiamiento.



La implementación de medidas fiscales estructurales para revertir el deterioro en el perfil fiscal de Argentina también podría respaldar una calificación más alta. Asimismo, esto abriría el acceso a un financiamiento de mercado más amplio por parte de acreedores privados locales y externos", concluyó.