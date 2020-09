Se recuperó “CR7” y podría reaparecer mañana

La máxima figura de Portugal, Cristiano Ronaldo, se recuperó de su infección en un dedo del pie derecho y podrá jugar el partido de su selección ante Suecia por la segunda fecha de la Liga de Naciones de la UEFA, mañana por la tarde.

“CR7 volvió este domingo a entrenar con Portugal y está listo para reaparecer ante Suecia” informó el diario italiano Tuttosport.

El ex Real Madrid y Manchester United no participó el sábado en lo que fue la goleada 4-1 de su selección sobre Croacia, que siguió en unas de las plateas del Estadio Do Dragao, de la ciudad de Oporto.

“CR7 parece completamente recuperado después de que una infección en el dedo del pie y espera el regreso ante Suecia” concluyó el diario italiano, que además lo postuló como uno de los posibles titulares para el encuentro que se desarrollará mañana.