Otra denuncia por estafa al Pastor Jimenez: ofrece viviendas top para sus fieles en Cañuelas

El Pastor Giménez fue denunciado penalmente por posible presunta estafa a través de loteos de terrenos en la localidad de Máximo Paz, partido de Cañuelas. Los ofrece a sus fieles a través de planes de pagos mensuales aunque no están a su nombre.

La abogada Verónica Rodríguez Gabriolo que llevó esta denuncia a la Justicia y que es apoderada de la pastora Irma, con quien Jimenez tuvo un conflicto, contó que promociona la venta de viviendas top sin tener poder sobre los terrenos.

“Nos encontramos ante una nueva denuncia por el loteo de un barrio, que promociona. Lo hizo en el 94 donde fue procesado por estafa”, expresó la letrada en el programa Confrontados y agregó que el barrió “no va a existir”

“Cuando recibimos llamados empezamos a investigar y se repite lo mismo desde el año 94. No es una toma, los terrenos tienen un dueño que es un escribano pero no podemos dar el nombre por secreto de sumario”, explicó.

Asimismo manifestó que se “promociona algo que no va a realizar, ofrece algo que no tiene a su nombre. No puede tener nada a su nombre. Tiene 67 causas por estafa. Y hoy se asocia con una persona que está en juicio oral en córdoba como américo altamirano”.

Por último, reveló a cuánto ofrece las viviendas: “Son viviendas top a fieles y no excluyentes en 350 mil dólares”.