Tom Cruise está loco: ahora, saltó de una montaña en moto

Tom Cruise está loco. Y no solo porque capitanea un extraño culto sospechado de torturas y desapariciones, algo no solo atroz sino impensado para una estrella de la glamorosa Hollywood; sino también por su insistencia en realizar todas las escenas de riesgo que protagoniza Ethan Hunt en la saga “Misión: Imposible”, una decisión que lo ha llevado a saltar de aviones, escalar montañas y hasta colgarse de un avión en despegue. Increíble.

Y aunque ya se acerca a las seis décadas (cumplió 58 en julio) el actor no cesa en ponerse en riesgo: en el primer día del regreso a los sets de la séptima entrega de “Misión Imposible”, cuyo rodaje se suspendió por la pandemia y ahora se reanudó, manejó una moto hasta el borde de una montaña y saltó al vació.

Sí: así como lo leen. Las primeras imágenes que llegan vía Twitter desde la filmación en tierras noruegas son sencillamente espectaculares. El video muestra el rodaje de una secuencia en la que Ethan Hunt, el personaje de Cruise, conduce una motocicleta a toda velocidad por una pasarela construida en la ladera de una montaña. Cuando se acaba la plataforma... el agente secreto sigue hacia adelante y salta al vacío con su moto mientras se abre un paracaídas.

Al principio no estaba confirmado que fuera el propio Cruise quien conduce el vehículo, pero dada la fijación del actor por rodar el mismo sus escenas de riesgo sin necesidad de dobles, todo indicaba que esta secuencia imposible es la nueva hazaña de Cruise en sus siempre ambiciosos rodajes. La tuitósfera estallaba, cuando apareció una foto confirmando lo sabido: Tom, colgado de un paracaídas tras el salto. Y pensar que varias de estas escenas hay que realizarlas varias veces...

El propio director, Christopher McQuarrie, publicó horas antes una fotografía del set de rodaje de esta extrema y espectacular secuencia para anunciar el reinicio de la filmación. Un rodaje que McQuarrie retoma por todo lo alto y que no dará tregua, ya que la intención del director y de Paramount Pictures, la responsable de la saga, es rodar no solo lo que resta de la séptima entrega de “Misión Imposible”, sino también la octava entrega de una franquicia que no se agotará mientras Cruise pueda caminar.

El estreno de “Misión Imposible 7” está previsto para el 19 de noviembre de 2021, mientras que la octava entrega verá la luz el 4 de noviembre de 2022. Antes, en julio del próximo año, Cruise estrenará “Top Gun: Maverick”, la esperada secuela de la mítica película de aviación: para la primera parte, recuerdan los memoriosos, Cruise comenzó con su “tradición” de hacer todas las locuras que indica la cinta, aprendiendo a manejar aviones de guerra...