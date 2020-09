Informe pincha: se esperan novedades del futuro de Darío Sarmiento

En Estudiantes se esperan novedades por el futuro de Darío Sarmiento: se sabe hace dos semanas que llegó la oferta del Grupo City (dueño del Manchester City, entre otros clubes del mundo) para que se vaya en junio del 2021.

Si bien no han surgido demasiadas novedades en las últimas horas, se sabe que existe una "cláusula de confidencialidad" acordada entre las partes. Por este motivo, no hay declaraciones al respecto. La dirigencia analiza diferentes aspectos de la oferta de una negociación que no es sencilla, menos cuando se trata de un menor de edad.

Por otro lado, se encamina la llegada de Leonardo Godoy y se esperan novedades de Cristian Lema.